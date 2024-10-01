南迴藝術季作品大地之母 不敵山陀兒遭浪吞噬

裝置在台東縣太麻里海邊的南迴藝術季作品-大地之母，遭颱風山陀兒帶來的大浪吞噬，僅存鐵框，隨浪搖擺。

「大地之母」是來自馬來西亞年輕藝術家陳抒漫的創作，以女性柔和側臉，用漂流木營造如海浪般飛揚髮絲，呈現「大地之母」的包容與生生不息的生命力。

因颱風山陀兒逼近，昨天上午太麻里海邊風浪增強，浪花淹沒了「大地之母」；傍晚風浪變大，吞噬了整件作品，浪退後只剩鐵框，髮絲不見了，今天上午鐵框被浪拍打左右搖晃，岌岌可危。

南迴藝術季8月22日開幕，今年首度採取邀請及徵選並行方式，從44件國內外藝術家參選作品中，徵選出3名藝術家；同時邀請南非及台灣各1名藝術家參與創作，5名藝術家把南迴地景、生活及文化做了巧妙融合，5件作品各別詮釋南迴人文多元面向，牽引民眾走入南迴。