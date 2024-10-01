颱風山陀兒激起逾10米浪花 台東9鄉鎮市長返國坐鎮

颱風山陀兒逼近，台東沿海今天清晨出現巨浪，激起逾10公尺高浪花。隨原民會前往帛琉的台東9鄉鎮市長今天凌晨陸續回到地方，並立即前往災害應變中心掌握最新狀況。

原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur獲派擔任總統特使，9月26日率特使團及地方原住民族行政首長考察團抵達帛琉，代表台灣慶賀太平洋友邦帛琉共和國獨立30週年紀念及建交25週年，參與國慶系列活動及第31屆帛琉全國女性會議。

台東9名鄉鎮市長隨團前往帛琉，因颱風山陀兒侵襲台東機率高，台東縣颱風災害應變中心昨天上午成立一級應變中心，原民會主委曾智勇相當關切，9名鄉鎮市長也決定提前返台。

關山鎮長彭成豐今天上午接受中央社記者電話訪問表示，9人昨天下午3時許在帛琉搭機，晚上6時許抵台，他們立即搭車奔回台東，因往花蓮鐵公路不通，只好從高速公路到高雄，走南迴到台東，到台東已經凌晨2時許。

鹿野鄉長李維順表示，他到鹿野後立即到鄉公所了解最新狀況，雖然在帛琉期間已有掌握狀況，各單位也都有應變措施，但回來還是要親自到鄉公所了解才放心，也慰問大家的辛勞，休息了3小時今早趕緊巡視各村落。

台東昨晚風強雨大，今早風雨暫停，不過受到颱風影響，沿海出現長浪，巨浪打在消波塊和堤防上激起逾10公尺高浪花。