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林右昌颱風前夕談罷樑 藍營：可放過基隆人嗎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基市府工務處在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，市長謝國樑昨天下午前往視察，了解防災整備作業。記者邱瑞杰／攝影
基市府工務處在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，市長謝國樑昨天下午前往視察，了解防災整備作業。記者邱瑞杰／攝影

基隆前市長林右昌前天在臉書發表「罷樑的心情」，遭藍委抨擊，國民黨主席朱立倫昨到基隆，指林用恨跟鬥發言，對基隆非常不好，也對林喊話「不要忘了你也是基隆人」。林右昌幕僚游本明說，林是陳述事實，也是地方聲音。

朱立倫昨天到基隆連署參加支持「三好運動」，並主持國民黨中央宗教事務工作委員會授證典禮，頒發派任書給主委黃昭順，也有固樑意味。另，罷免投票案公辦電視罷免說明會預計10月3日舉行，市長謝國樑及罷免案領銜人戴璟安都會出席發表政見。

國民黨立委羅智強前天質疑林右昌在颱風來臨時，竟還在打口水戰，「可以放過基隆市民嗎？」

游本明表示，謝國樑才是心中只有政治，防颱防災準備是平時就該做的事，最近基隆到處淹水，民眾質疑是不是水溝清淤做得不夠落實，這才是該檢討之處，謝國樑不要總是躲起來，逃避市民質疑。

謝國樑昨下午安排視察大武崙地區防洪整備作業，大武崙溪多年前因豪雨暴漲，溪水溢出河堤，沿街商家淹水，與溪流平行的基金公路也變成河流，有汽車在水面漂流。水利署和基市府研擬防洪措施，加高堤防高度，正施工敲除大武崙溪床中間的混凝土結構，往下開挖約1公尺，增加排水量。

因應颱風來襲時，大武崙溪水位可能升高，影響系統排水。基市府已在基金一路、武嶺街口架設大型抽水機，抽取集水井的水排入大武崙溪。

基隆 林右昌 謝國樑

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