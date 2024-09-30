施政滿意度低…遭綠營和拆樑團體猛攻 謝國樑回應專心防災

天下雜誌今天公布的2024縣市首長施政滿意度排行，基隆市長謝國樑排名倒數第2。基市府回應尊重評鑑；謝說「專心防災」，未回應調查結果。民進黨基隆市黨團和發動罷免團體，則是對謝的施政多所批評。

遠見雜誌日前公布「縣市總體暨永續競爭力調查」，基隆市陪末座後。天下雜誌今天公布「永續幸福城市大調查」，基隆市在縣市組墊底，「縣市長施政滿意度則僅高於因涉案停職的新竹市長高虹安。

基隆市議會民進黨團總召張之豪表示，無論10月13日的投票結果是什麼，謝國樑這樣的市政表現，就是不及格，這不只是市長沒面子，市民的福祉與權益受損，才是最嚴重的事。大家都不樂見謝繼續剛愎自用，不願痛改前非。

市議員施偉政說，從天下雜誌的調查結果可以清楚了解，經過1年的努力，謝國樑仍排名倒數第2，分數還下降了4分，顯示基隆人對市政表現不滿意。

發動連署罷免謝國樑的山海公民拆樑行動發言人林茵茵表示，謝國樑口口聲稱自己滿意度高，但事實證明是倒數，甚至比去年低分，代表罷免有正當性。基隆不該只為了逃離最後1名而努力，而是要往前邁進。

拆樑團隊表示，謝國樑不論是受質疑時扯前朝，或是受批評時回應哪個縣市比基隆更加糟糕，都是十分不負責任且沒有擔當的行為，作為市長沒有承認錯誤的勇氣，實在令人失望。