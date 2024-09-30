快訊

青春回憶少一間 開業21年「肯德基台大店」今夜熄燈

聽新聞
0:00 / 0:00

施政滿意度低…遭綠營和拆樑團體猛攻 謝國樑回應專心防災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
天下雜誌公布的2024縣市首長施政滿意度排行，基隆市長謝國樑（左）今在應變中心表示「專心防災」，未回應調查結果。記者邱瑞杰／攝影
天下雜誌公布的2024縣市首長施政滿意度排行，基隆市長謝國樑（左）今在應變中心表示「專心防災」，未回應調查結果。記者邱瑞杰／攝影

天下雜誌今天公布的2024縣市首長施政滿意度排行，基隆市長謝國樑排名倒數第2。基市府回應尊重評鑑；謝說「專心防災」，未回應調查結果。民進黨基隆市黨團和發動罷免團體，則是對謝的施政多所批評。

遠見雜誌日前公布「縣市總體暨永續競爭力調查」，基隆市陪末座後。天下雜誌今天公布「永續幸福城市大調查」，基隆市在縣市組墊底，「縣市長施政滿意度則僅高於因涉案停職的新竹市長高虹安。

基隆市議會民進黨團總召張之豪表示，無論10月13日的投票結果是什麼，謝國樑這樣的市政表現，就是不及格，這不只是市長沒面子，市民的福祉與權益受損，才是最嚴重的事。大家都不樂見謝繼續剛愎自用，不願痛改前非。

市議員施偉政說，從天下雜誌的調查結果可以清楚了解，經過1年的努力，謝國樑仍排名倒數第2，分數還下降了4分，顯示基隆人對市政表現不滿意。

發動連署罷免謝國樑的山海公民拆樑行動發言人林茵茵表示，謝國樑口口聲稱自己滿意度高，但事實證明是倒數，甚至比去年低分，代表罷免有正當性。基隆不該只為了逃離最後1名而努力，而是要往前邁進。

拆樑團隊表示，謝國樑不論是受質疑時扯前朝，或是受批評時回應哪個縣市比基隆更加糟糕，都是十分不負責任且沒有擔當的行為，作為市長沒有承認錯誤的勇氣，實在令人失望。

天下雜誌公布的2024縣市首長施政滿意度排行，民進黨基隆市議員張之豪（右）和施偉政，今天批評基隆市謝國樑施政不及格。圖／基隆市議會民進黨團提供
天下雜誌公布的2024縣市首長施政滿意度排行，民進黨基隆市議員張之豪（右）和施偉政，今天批評基隆市謝國樑施政不及格。圖／基隆市議會民進黨團提供

基隆 天下雜誌 山海公民拆樑行動 民進黨 罷免 謝國樑

延伸閱讀

縣市長施政滿意度調查遭指5連敗 謝國樑：專心防災

基金公路昔日成「漂漂河」 謝國樑視察抽水作業、備戰防洪

加強防颱整備…謝國樑參加中央防颱視訊會議 基已設大型抽水機待命

林右昌談罷樑餘波盪漾 朱立倫提醒：別忘記你也是基隆人

相關新聞

施政滿意度低…遭綠營和拆樑團體猛攻 謝國樑回應專心防災

天下雜誌今天公布的2024縣市首長施政滿意度排行，基隆市長謝國樑排名倒數第2。基市府回應尊重評鑑；謝說「專心防災」，未回...

宜蘭市雙券優惠10月開跑 好市加倍券、減碳加碼券到手全攻略

經濟部「好市加倍券」10月在南館市場一、二樓及地下室、綠九市場、東門夜市展開，民眾持環保袋等容器購物，就能以100元換取...

基金公路昔日成「漂漂河」 謝國樑視察抽水作業、備戰防洪

中度颱風山陀兒往南台灣逼近，中央氣象署預測北台灣10月2日下午進入暴風圈。基隆市長謝國樑今天下午視察大武崙地區防洪整備作...

「小犬」重創陰影仍在…蘭嶼人備戰「山陀兒」 木板釘牢門窗內外

台灣離島蘭嶼成為颱風防災首當其衝之處，台東縣政府也率先在今(30)日即放防颱假。據了解，蘭嶼居民為避免去（2023)年小犬颱風肆虐陰影重來，挨家挨戶將門窗以木板緊釘，不敢大意。

談水患被市府回政治口水 基綠議員：問問題都有政黨之分？

基隆市議會民進黨團今天質疑市府未清水溝，造成日前淹水，促請市府放寬災損補助標準。市府指要專心防災，不回應政治口水。市議員...

颱風來襲 基市府秘書長帶團出訪？ 市府回應：已取消

基隆市三坑地區日前淹水，民進黨市議員今指問題出在過去兩年來水溝沒有清淤。颱風即將來襲，市府秘書長方定安10月3日竟要帶隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。