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宜蘭市雙券優惠10月開跑 好市加倍券、減碳加碼券到手全攻略

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所加碼推出的「減碳加碼券」。圖／市公所提供
宜蘭市公所加碼推出的「減碳加碼券」。圖／市公所提供

經濟部「好市加倍券」10月在南館市場一、二樓及地下室、綠九市場、東門夜市展開，民眾持環保袋等容器購物，就能以100元換取200元加倍券；此外市公所搭配推「減碳加碼券」在指定的市場環保購物，也可前往服務台領取100元加碼券，持券在市場抵消費，券期至10月底。

市公所表示，每個市場都設有領券地點，時間各不相同，例如加倍券，10月每周五上午在南館市場一、二樓及地下室、綠九市場領取，東門夜市則是10月每周六晚上領取；至於市公所的加碼券，在南北館市場、綠九市場及北門黃昏市場服務台，也各有不同的領取時間。

民眾只要憑環保袋、環保杯、環保餐具組等，即在各市場指定時段前往服務台，以現金100元兌換200元「好市加倍券」，活動期間總共發送4千張券；民眾想要領取「減碳加碼券」，一樣攜帶前述環保用品，前往宜蘭市各傳統市場活動處，領取面額100元減碳加碼券，總共發送5100張券。

各市場每場次活動準備300份，每人每場限領一份，民眾可以上「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」粉專查詢。

市長陳美玲表示，雖然傳統市場還未正式納入限塑政策管制範圍，但隨著社會環保意識抬頭，越來越多民眾到市場消費會自行攜帶購物袋或非一次用容器，市公所希望藉此加強宣導減用塑膠袋，培養更多民眾環保永續意識，實踐減塑行動。

宜蘭市的好市加倍券、減碳加碼券10月起跑，活動為期一個月。圖／市公所提供
宜蘭市的好市加倍券、減碳加碼券10月起跑，活動為期一個月。圖／市公所提供
經濟部的好市加倍券。圖／市公所提供
經濟部的好市加倍券。圖／市公所提供
市長陳美玲說明如何領取「好市加倍券」與「減碳加碼券」。圖／市公所提供
市長陳美玲說明如何領取「好市加倍券」與「減碳加碼券」。圖／市公所提供
「減碳加碼券」的領取兌換時間跟市場地點。圖／市公所提供
「減碳加碼券」的領取兌換時間跟市場地點。圖／市公所提供
「好市加倍券」的領取兌換時間跟市場地點。圖／市公所提供
「好市加倍券」的領取兌換時間跟市場地點。圖／市公所提供

傳統市場 夜市 宜蘭 減碳 經濟部

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