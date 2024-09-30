縣市長施政滿意度調查遭指5連敗 謝國樑：專心防災
天下雜誌今天公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長謝國樑排名倒數第2，民進黨市議員張之豪說，謝國樑達成5連敗。謝國樑在防災應變中心受訪說，「我們專心防災，謝謝大家」。
繼遠見雜誌日前公布「縣市總體暨永續競爭力調查」，基隆市排名敬陪末座後，天下雜誌今天公布「永續幸福城市大調查」，基隆市在16縣市組墊底，總分僅444.40分，天下雜誌並同步公布「縣市長施政滿意度調查」，謝國樑分數為55.8分，排名倒數第2，僅贏新竹市長高虹安。
民進黨基隆市議會黨團總召張之豪表示，包含雜誌民調和審計部報告，謝國樑過去一年多來已有「4連敗」紀錄，天下雜誌今天公布縣市首長施政滿意度排名，謝國樑是倒數第2，高虹安則是墊底，但高虹安已停職，謝國樑就「榮登」倒數第1，也讓謝國樑達成5連敗。
張之豪說，無論10月13日罷免謝國樑案投票結果為何，謝國樑的市政表現就是不及格，這不只是謝國樑沒面子，市民的福祉與權益受損，才是最嚴重的事，謝國樑若繼續剛愎自用，未來基隆市政只怕會6連敗、7連敗。
發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵說，謝國樑聲稱滿意度高，但事實證明，樣樣都是倒數，甚至比去年分數更差，這就是罷免有正當性的最佳表現。
林茵茵說，謝國樑不論是在受到質疑時扯前朝，或是被批評時回應哪個縣市比基隆更糟糕，都是十分不負責任且沒有擔當，謝國樑身為市長卻沒有承認錯誤的勇氣，實在令人失望。
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