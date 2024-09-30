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基金公路昔日成「漂漂河」 謝國樑視察抽水作業、備戰防洪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中度颱風山陀兒來襲，水利署第10河川分署在基金一路設置大型抽水機，防範基金公路淹水釀災。記者邱瑞杰／攝影
中度颱風山陀兒來襲，水利署第10河川分署在基金一路設置大型抽水機，防範基金公路淹水釀災。記者邱瑞杰／攝影

中度颱風山陀兒往南台灣逼近，中央氣象署預測北台灣10月2日下午進入暴風圈。基隆市長謝國樑今天下午視察大武崙地區防洪整備作業，當地里長反應日前多處淹水路段，希望市府在颱風來襲前提出對策，減少災害損失。

基隆市大武崙溪多年前因豪雨暴漲，溪水溢出河堤，沿街商家淹水，讓溪流平行的基金公路也變成河流，有汽車在水面漂流，還有候車的民眾爬上候車亭保命。

水利署和基市府研擬防洪措施，加高堤防高度。今天又施工敲除大武崙溪床中間的混凝土結構，往下開挖約一公尺，增加排水量。

颱風來襲時，大武崙溪水位可能升高，影響排水系統排水。基市府都會在基金一路、武嶺街口架設大型抽水機，抽取集水井的水排入大武崙溪。

山陀兒颱風可能帶來驚人降雨量，謝國樑今天下午4點到武嶺街口，聽取工務處長陳耀川簡報排水機布設狀況，水利署第10河川分署也在鄰近的基金一路集水平設置抽水機，加快抽排水速度。

立委林沛祥、基隆市議員俞叁發和鄭愷玲及多名大武崙的里長，今天也到武嶺街口與謝國樑討論防颱作業。

新崙里長林金龍說，日前下大雨時，基金一路和武崙街口積水嚴重，原因是武崙街的山坡地開發建案後，武崙街的水流往下宣洩，基金一路原有的排水系統已難及時宣洩，有時還會有雜物堵住排水孔，積水問題越來越嚴重。

謝國樑指示工務處研擬工程解決方案，眼下颱風馬上要來了，相關單位要避免排水溝蓋堵塞，保持正常排水功能，防範積水發生。

基隆市長謝國樑（右）今天下午大武崙視察防災整備作業，新崙里長林金龍（左）反映武崙街排水問題，請市府設法改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（右）今天下午大武崙視察防災整備作業，新崙里長林金龍（左）反映武崙街排水問題，請市府設法改善。記者邱瑞杰／攝影
中度颱風山陀兒來襲，基市府工務處在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，防範基金公路淹水釀災。記者邱瑞杰／攝影
中度颱風山陀兒來襲，基市府工務處在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，防範基金公路淹水釀災。記者邱瑞杰／攝影
基市府工務處在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，市長謝國樑今天下午前往視察，了解防災整備作業。記者邱瑞杰／攝影
基市府工務處在基金一路和武嶺街口設置大型抽水機，市長謝國樑今天下午前往視察，了解防災整備作業。記者邱瑞杰／攝影
基市府工務處挖除大武崙溪床的混凝土結構，增加排水量，工程仍在施作，尚未完工。記者邱瑞杰／攝影
基市府工務處挖除大武崙溪床的混凝土結構，增加排水量，工程仍在施作，尚未完工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天下午到基金一路和武嶺街口，視察防災整備作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天下午到基金一路和武嶺街口，視察防災整備作業。記者邱瑞杰／攝影

山陀兒颱風 武嶺 淹水 謝國樑

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