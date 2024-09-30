談水患被市府回政治口水 基綠議員：問問題都有政黨之分？

基隆市議會民進黨團今天質疑市府未清水溝，造成日前淹水，促請市府放寬災損補助標準。市府指要專心防災，不回應政治口水。市議員施偉政反問市府，說議員的意見是政治口水，會不會太過於以偏概全？市府回「沒有進一步回應」。

基隆市23日凌晨雨勢加大，兩小時雨量達108毫米，造成南榮路一帶房屋進水，車輛泡水，引發民怨。基隆市謝國樑隔天主持災後復原工作專案會議，指示救助標準從寬認定，工務處規畫防水閘門補助，消防局重新畫定易淹水地區。

民進黨市議員鄭文婷、施偉政和吳驊珈今天召開記者會，質疑基隆過去很少淹水，近日為何頻頻發生？原因可能是水溝沒清，排水不及。

吳驊珈表示，路上有排水孔堵塞，甚至水溝長出小樹，影響排水，市府的防颱準備在哪？面臨即將到來的山陀兒颱風，市府應儘速做好防災準備，並協助目前的災民，平安度過颱風來襲，不要再一次手足無措。

施偉政肯定市府日前在雨災後，表示將從寬認定災害救助金發放標準，因為若依但規定淹水50至100公分發放1萬元，100公分以上發放2萬元，符合的受災戶恐怕五根手指頭數得出來。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，日前水災造成的民眾財物損失，市府將從寬認定發放救助金。市府目前專心防災，不回應政治口水。

施偉政不滿呂謦煒的回應，指今天提出的問題，都是在災害現場彙整的民眾意見，市府認為都是政治口水，會不會太過以偏概全？市議員接獲民眾反應，難道要不聞不問？市府不是聽到別人提出問題，就說是政治口水，連問問題都有政黨之分。