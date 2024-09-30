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「小犬」重創陰影仍在…蘭嶼人備戰「山陀兒」 木板釘牢門窗內外

聯合新聞網／ 綜合報導
面對來勢洶洶的山陀兒颱風，許多蘭嶼居民都用木板緊釘門窗防颱。 圖／蘭嶼居上屋民宿提供
面對來勢洶洶的山陀兒颱風，許多蘭嶼居民都用木板緊釘門窗防颱。 圖／蘭嶼居上屋民宿提供

中颱山陀兒來勢洶洶！根據中央氣象局最新消息，目前山陀兒位於鵝鑾鼻南南東方約180公里處，颱風七級暴風半徑已達200公里。台東離島蘭嶼成為颱風防災首當其衝之處，台東縣政府昨（29日）也率先宣布今日蘭嶼全島放防颱假。據了解，蘭嶼居民為避免去（2023）年小犬颱風肆虐陰影重來，挨家挨戶將門窗以木板緊釘，不敢大意。

小犬颱風去年10月重創台東蘭嶼，當時受到17級強陣風的侵襲，導致島上605戶房屋受損，不少地區還在重建。當地居民面對來勢洶洶的中颱山陀兒，很多人都用木板緊釘門窗防颱，不只外面釘牢，從屋內也加強釘緊門窗；除此之外，船夫也將船隻加強固定，避免颱風再次將船吹壞，希望能藉此降低災損。

根據華視新聞報導，蘭嶼目前風雨逐漸增強，部分地區的路面已出現積水情形，海面也掀起7.7米高的長浪，預估浪高恐達6至8米高。交通部分，台東往返蘭嶼的海上船班，自9月28日中午過後取消，停駛5天，10月3日將視天候狀況開航。

2023年小犬颱風重創台東蘭嶼，拼板舟受損，連船屋也被強風吹毀。圖／議員黃碧妹提供
2023年小犬颱風重創台東蘭嶼，拼板舟受損，連船屋也被強風吹毀。圖／議員黃碧妹提供

2023年小犬颱風重創蘭嶼校園，教室窗框被強風吹走，室內一片混亂。圖／校方提供
2023年小犬颱風重創蘭嶼校園，教室窗框被強風吹走，室內一片混亂。圖／校方提供

小犬颱風 山陀兒颱風 蘭嶼

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