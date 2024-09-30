快訊

流通商戰／百貨周年慶開跑 業界緊盯「晴雨表」戰績

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

颱風來襲 基市府秘書長帶團出訪？ 市府回應：已取消

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨市議員吳驊珈（左起）、鄭文婷和施偉政，今天質疑基隆近日頻頻淹水，原因可能是水溝沒清，排水不及。圖／基隆市議會民進黨團提供
民進黨市議員吳驊珈（左起）、鄭文婷和施偉政，今天質疑基隆近日頻頻淹水，原因可能是水溝沒清，排水不及。圖／基隆市議會民進黨團提供

基隆市三坑地區日前淹水，民進黨市議員今指問題出在過去兩年來水溝沒有清淤。颱風即將來襲，市府秘書長方定安10月3日竟要帶隊出訪，到底有沒有把民眾放在心上？

基市府發言人呂謦煒表示，市府專心防災，不回應政治口水。三坑地區南榮路住戶和商家災損，市府將從寬認定。市府10月3日組團赴韓國與姊妹市交流，因颱風來襲，秘書長已取消出國，留在基隆專心防災。

基隆市23日凌晨雨勢加大，部分地區房屋淹水，車輛泡水，引發民怨。基隆市謝國樑隔天主持災後復原工作專案會議，指示社會處協助受災戶申請相關補助，工務處規畫提供防水閘門補助，消防局重新畫定易淹水地區。未來可能發生災害前，要將防水沙包運送到相關地點供民眾取用。

民進黨市議員鄭文婷、施偉政和吳驊珈今天召開記者會，質疑基隆過去很少淹水，近日為何頻頻發生？原因可能是水溝沒清，排水不及。

鄭文婷說，網路上有人留言，指日前基金一路淹水，但武崙溪水位不到警戒線，路面淹水應該是水溝沒清，排水不及，對照基隆氣象站的降雨數據來看，民眾的質疑似乎言之成理。

吳驊珈表示，今早有里長接獲民眾索取沙包的電話，準備防颱，但里長也不知道哪裡有沙包，路上有排水孔堵塞，甚至水溝長出小樹，影響排水，市府的防颱準備在哪？面臨即將到來的山陀兒颱風，市府應儘速做好防災準備，並協助目前的災民，平安度過颱風來襲，不要再一次手足無措。

施偉政肯定市府日前在雨災後，表示將從寬認定災害救助金發放標準，因為若依但規定淹水50至100公分發放1萬元，100公分以上發放2萬元，符合的受災戶恐怕五根手指頭數得出來。現在是人民最需要政府的時候，市府應盡快明定放寬條件，讓受災民眾有管道請領補助。

基市府預定10月3日組團出訪韓國姐妹市，當天正是氣象預報山陀兒颱風襲台期間，鄭文婷質疑在這個救災、防災重要時刻，市府秘書長帶隊出訪，到底有沒有把民眾放在心上？呼籲市府做好水溝清淤、沙包準備還有抽水機調度，讓所有市民朋友都能夠平安度過風災。

民進黨市議員吳驊珈（左起）、鄭文婷和施偉政，今天質疑基隆近日頻頻淹水，原因可能是水溝沒清，排水不及。圖／基隆市議會民進黨團提供
民進黨市議員吳驊珈（左起）、鄭文婷和施偉政，今天質疑基隆近日頻頻淹水，原因可能是水溝沒清，排水不及。圖／基隆市議會民進黨團提供
民進黨市議員吳驊珈（左起）、鄭文婷和施偉政，今天質疑基隆近日頻頻淹水，原因可能是水溝沒清，排水不及。圖／基隆市議會民進黨團提供
民進黨市議員吳驊珈（左起）、鄭文婷和施偉政，今天質疑基隆近日頻頻淹水，原因可能是水溝沒清，排水不及。圖／基隆市議會民進黨團提供

基隆 山陀兒颱風 淹水 鄭文婷

延伸閱讀

恐龍園區謝國樑挨告圖利 市府：建置與營運皆依法採購

議員告發恐龍園區謝國樑涉圖利 市府：絕無不法

基隆潮境AR恐龍生態園區爆紅 綠議員告發謝國樑圖利廠商

綠批淹水夜內湖豪宅睡大覺自清片公器私用 謝國樑反駁

相關新聞

颱風來襲 基市府秘書長帶團出訪？ 市府回應：已取消

基隆市三坑地區日前淹水，民進黨市議員今指問題出在過去兩年來水溝沒有清淤。颱風即將來襲，市府秘書長方定安10月3日竟要帶隊...

颱風打亂行程 台東縣長饒慶鈴及9位鄉鎮市長急返台

中颱「山陀兒」逼近台灣，台東、恆春半島列入首波陸警範圍，台東縣防災應變中心今早升級為一級開設，正在義大利參加國際慢食節的...

台東颱風災變中心1級開設 饒慶鈴和多名鄉長在國外

颱風山陀兒發布陸警，台東縣災害應變中心上午一級開設，但縣長饒慶鈴日前率團前往義大利，還有多名鄉鎮長也在國外，縣府表示，饒...

颱風山陀兒陸警發布 花東5鄉鎮一級淹水警戒

中颱山陀兒陸上颱風警報於今天清晨2時30分發布。中央災害應變中心表示，包括花蓮縣和台東縣5個鄉鎮都是淹水一級警戒區，要加...

宜蘭4體育有功人員獲終身獎

宜蘭縣府與縣體育會昨表揚28位推廣社會體育有功人員，其中4位獲終身成就獎，分別是培育許多體育人才的藍國卿、用心推廣輕艇運...

公車一靠站後面就塞車 基市忠一路 重畫標線改善

基隆市忠一路東向有2線車道，但公車靠站時，只剩1線通行，下班尖峰時段嚴重回堵。基市府交通處觀察，8月間將西向5線車道減為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。