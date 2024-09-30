颱風來襲 基市府秘書長帶團出訪？ 市府回應：已取消

基隆市三坑地區日前淹水，民進黨市議員今指問題出在過去兩年來水溝沒有清淤。颱風即將來襲，市府秘書長方定安10月3日竟要帶隊出訪，到底有沒有把民眾放在心上？

基市府發言人呂謦煒表示，市府專心防災，不回應政治口水。三坑地區南榮路住戶和商家災損，市府將從寬認定。市府10月3日組團赴韓國與姊妹市交流，因颱風來襲，秘書長已取消出國，留在基隆專心防災。

基隆市23日凌晨雨勢加大，部分地區房屋淹水，車輛泡水，引發民怨。基隆市謝國樑隔天主持災後復原工作專案會議，指示社會處協助受災戶申請相關補助，工務處規畫提供防水閘門補助，消防局重新畫定易淹水地區。未來可能發生災害前，要將防水沙包運送到相關地點供民眾取用。

民進黨市議員鄭文婷、施偉政和吳驊珈今天召開記者會，質疑基隆過去很少淹水，近日為何頻頻發生？原因可能是水溝沒清，排水不及。

鄭文婷說，網路上有人留言，指日前基金一路淹水，但武崙溪水位不到警戒線，路面淹水應該是水溝沒清，排水不及，對照基隆氣象站的降雨數據來看，民眾的質疑似乎言之成理。

吳驊珈表示，今早有里長接獲民眾索取沙包的電話，準備防颱，但里長也不知道哪裡有沙包，路上有排水孔堵塞，甚至水溝長出小樹，影響排水，市府的防颱準備在哪？面臨即將到來的山陀兒颱風，市府應儘速做好防災準備，並協助目前的災民，平安度過颱風來襲，不要再一次手足無措。

施偉政肯定市府日前在雨災後，表示將從寬認定災害救助金發放標準，因為若依但規定淹水50至100公分發放1萬元，100公分以上發放2萬元，符合的受災戶恐怕五根手指頭數得出來。現在是人民最需要政府的時候，市府應盡快明定放寬條件，讓受災民眾有管道請領補助。

基市府預定10月3日組團出訪韓國姐妹市，當天正是氣象預報山陀兒颱風襲台期間，鄭文婷質疑在這個救災、防災重要時刻，市府秘書長帶隊出訪，到底有沒有把民眾放在心上？呼籲市府做好水溝清淤、沙包準備還有抽水機調度，讓所有市民朋友都能夠平安度過風災。