宜蘭縣府國慶升旗健行送早餐、摸彩 三星鄉公所送消費券好禮

宜蘭縣政府與三星鄉公所都在國慶日當天舉辦升旗與健行活動，縣府邀請民眾6點半到運動公園，備有3500份早餐贈送全程參與健行民眾，還有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機等摸彩大獎；三星鄉公所邀大家步行走安農溪，前1000名送紀念帽、袖套及消費券。

縣長林姿妙就任後連續第六年舉辦國慶升旗典禮及健走活動，每年都吸引許多縣民參與迎接國家生日，而且在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊，凱旋路沿線懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。

縣府民政處訂於國慶日當天6點30 分在宜蘭運動公園田徑場舉行舉行升旗典禮，安排瑪嘎巴嗨文化藝術團表演活力舞蹈，升旗後健行，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，行經縣政府折返。

當天將準備 2000 面小國旗發送民眾，另有3500 份活力早餐贈送全程參與健行者，數量有限，送完為止，民眾還有機會參加摸彩，獎項有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等豐富獎品。

三星鄉公所6時30分在公所廣場舉辦國慶升旗典禮，這次特別邀請2名外籍學生擔任升旗手，感受喜慶，參與活動前1000名可獲贈限量紀念帽、袖套及三星公有市場100元消費券。