台東颱風災變中心1級開設 饒慶鈴和多名鄉長在國外

颱風山陀兒發布陸警，台東縣災害應變中心上午一級開設，但縣長饒慶鈴日前率團前往義大利，還有多名鄉鎮長也在國外，縣府表示，饒慶鈴提早結束行程，目前在趕回台途中。

中央氣象署凌晨發布中度颱風山陀兒陸上颱風警報，氣象署最新預估，山陀兒影響台灣最明顯時間，將從明天到10月3日上半天。

台東縣政府今天上午8時成立災害應變中心一級開設，並劃定海邊、山區、溪流管制進入；同時通知各級單位派人進入災害應變中心。

過去災害應變中心一級開設時，饒慶鈴會通知各鄉鎮長視訊了解防颱作為。但截至上午10時，台東縣政府尚未發出有關饒慶鈴巡視災害應變中心的通知。

饒慶鈴目前人不在國內，從公布的行程和台東縣政府近日發布新聞稿，饒慶鈴從9月23日至10月4日率團前往義大利參加國際慢食活動，表定10月4日返國。

台東縣政府秘書長盧協昌今天接受中央社記者電話訪問表示，饒慶鈴提早結束行程，目前在趕回台途中，至於何時回到台東，還無法確定。

除了饒慶鈴之外，包括颱風首當其衝的蘭嶼鄉長謝胡源，及台東市長陳銘風、卑南鄉長郭宗益、金峰鄉長蔣爭光、太麻里鄉長王重仁、海端溪長胡金至、鹿野鄉長李維順等參加原民會到帛琉的參訪團，均不在國內。

蘭嶼鄉公所、鹿野鄉公所人員告訴中央社記者，鄉長提前結束行程，目前趕回台途中。