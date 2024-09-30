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颱風山陀兒逼近 龍洞灣、小野柳等預警性封閉

中央社／ 台北30日電

颱風山陀兒逼近，因應颱風警報，交通部觀光署所屬國家風景區轄管旅遊景點，包含東北角龍洞灣、台東小野柳、花蓮鯉魚潭潭東自行車道等地，預警性封閉至颱風警報解除。

中央氣象署凌晨已發布中度颱風山陀兒陸上颱風警報，氣象署最新預估，山陀兒影響台灣最明顯時間，將從明天延長到10月3日上半天。交通部觀光署今天上午透過新聞稿提醒民眾在颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，以維護自身安全。

國家風景區轄內經管旅遊景點預警性封閉情形，自9月29日起至颱風警報解除，包含東北角及宜蘭海岸國家風景區的龍洞灣海洋公園海泳區全園區、龍洞四季灣、福容貝悅飯店海水浴場、龜山島。

受颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，預警性封閉的景點還有東部海岸國家風景區的綠島朝日溫泉、石朗、柴口、大白沙潛水區，及台東小野柳遊憩區海濱步道，與花蓮石梯坪、石門休息區海濱步道。

澎湖國家風景區管理處則預警性封閉小門鯨魚洞、大菓葉柱狀玄武岩、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、北寮赤嶼摩西分海、望安網垵口、鴛鴦窟、及七美月鯉灣、雙心石滬等濱海步道。

花東縱谷國家風景區預警性封閉鯉魚潭潭東自行車道、羅山瀑布木棧道、羅山拱橋、白端拱橋、玉富自行車道舊鐵橋、泰平山、鹿野高台起飛場、利吉惡地步道及四格山步道。

茂林國家風景區管理處的情人谷與茂林谷、北海岸及觀音山國家風景區管理處的湖海灣與汫水澳、雲嘉南濱海國家風景區管理馬沙溝濱海遊憩區，以及西拉雅國家風景區管理處紅葉公園，皆預警性封閉。

國家風景區 山陀兒颱風 警報

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颱風山陀兒逼近 30日凌晨2時30分發布陸警

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