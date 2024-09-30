颱風山陀兒陸警發布 花東5鄉鎮一級淹水警戒

中颱山陀兒陸上颱風警報於今天清晨2時30分發布。中央災害應變中心表示，包括花蓮縣和台東縣5個鄉鎮都是淹水一級警戒區，要加強防救災和適時監控颱風菜價。

因應相關防颱準備，中央災害應變中心上午召開第3次工作會報，中央氣象署指出，颱風暴風圈已進入台灣南方近海，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅。

國家災害防救科技中心也表示，受颱風外圍環流影響，東半部地區已出現10級以上強陣風，蘭嶼海面已出現7.7公尺巨浪，東部沿海須持續留意長浪影響，海上作業及航行船隻也要嚴加戒備。

同時，東部海岸今天滿潮時間為下午5時至晚間6時，低窪區滿潮期間須注意強降雨釀成局部積淹水。

消防署指出，目前已開設應變中心縣市包括，新竹市、台東縣、台南市、高雄市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、屏東縣和花蓮縣。

颱風災情部分，目前有2起路樹傾倒事故，分別為新竹市香山區和台東市鐵路步道，都已處理完成。

國防部說，目前國軍待命災害救援總兵力共計2291人，車輛機具和飛機也都已完成整備，可依令執行救援任務。

受颱風降雨影響，交通部指出，台9線154.8K至165.7K於今天清晨6時55分起管制只出不進；台鐵和仁崇德間56k+900也同步進行預警封閉；國內空運也已取消11架次（蘭嶼、綠島）。

經濟部報告指出，今天淹水一級警戒區域包括花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉、新城鄉和台東縣長濱鄉、大武鄉；台電公司今天已安排34人、車進駐離島地區（綠島、蘭嶼、小琉球）待命。

指揮官、內政部長劉世芳會中也和多個縣市進行視訊會議，了解各地相關防颱準備和需求，會議歷時逾1.5小時，她最後裁示，颱風菜價蠢蠢欲動，要適時監控並適時釋出冷凍蔬果，以穩定民生需求；東台灣強降雨要慎防土石流災情，相關撤離作業應加強注意。