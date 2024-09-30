宜蘭4體育有功人員獲終身獎

宜蘭縣府與縣體育會昨表揚28位推廣社會體育有功人員，其中4位獲終身成就獎，分別是培育許多體育人才的藍國卿、用心推廣輕艇運動的廖學甫、長年為國術界付出的陳正行主委，及太極氣功十八式大師吳義雄。

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志表示，以前每年都是表揚體育有功人員，此次也關注長年在體育界出錢出力，努力付出的前輩，評選出終身成就獎最高榮譽，感謝他們為體壇奉獻青春歲月。

藍國卿曾任中華國中體育老師及運動教練長達35年，認真負責，為宜蘭培育許多優秀的體育人才與師資，致力提升縣龍舟賽發展與創新，長達40年不斷研究改進，還研發新型水道浮標、奪標系統成為全國專利。

廖學甫是今年奧運輕艇選手賴冠傑的啟蒙教練，貢獻體育長達50年，用心耕耘宜蘭輕艇運動，多次擔任亞運代表隊教練，也入選國家代表隊教練，縣內很多輕艇教練或選手是他的徒子徒孫。

陳正行在宜蘭籌組國術委員會、武術委員會擔任主委，常自掏腰包協助經費困窘的國術及武術代表隊出賽。吳義雄教職退休後，發現周遭同事、朋友失去健康，發現太極氣功十八式功法對健康有益，多次自費出國研習，簽訂影、視、音帶版權回宜蘭，義務培訓種子教練，還成立宜蘭縣國際太極氣功十八式研究推廣協會，會員人數達4千多人。