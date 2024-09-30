公車一靠站後面就塞車 基市忠一路 重畫標線改善

基隆市忠一路東向有2線車道，但公車靠站時，只剩1線通行，下班尖峰時段嚴重回堵。基市府交通處觀察，8月間將西向5線車道減為4線，東向維持2線，但公車靠站不會擋住車道，車行變順暢，也降低事故發生率。

交通處表示，基隆市各區往來多會經過忠一路，臨港的忠一路更是聯通東西岸的主要道路，上下班尖峰時段及假日，來自南榮路、中正路、中山一路及高速公路等各方向車輛，匯流到忠一路前往其他區域。

忠一路從東岸往西岸原有5線車道、東向是2線車道。下班時段東向車因流量大而塞車，當公車在忠一路候車亭靠站時，占用1線車道，車流回堵加劇，公路服務水準降到「E級」。

基隆城際轉運站今年7月1日啟用，交通處分析忠一路車流後，8月初將西向減為4線車道，讓道路中央分向線往基隆港偏移，東向仍維持2線車道，公車靠站時不會占用車道。

交通處昨表示，8月3日重新畫設忠一路標線，觀察車流狀況1個多月，發現上班交通尖峰時段公路服務水準有提升，西向雖縮減1線車道，但是行車效率不受影響。改善最明顯是東向行車狀況，公路服務績效上、下班時段分別提升17.3%和15%，下班時段水準從E級升到D級。