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藍國卿、廖學甫、陳正行、吳義雄 榮獲宜蘭首屆全民體育終身成就獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
對國術武術界出錢出力的陳正行主委，今天榮獲「終身成就獎」表揚。圖／縣府提供
對國術武術界出錢出力的陳正行主委，今天榮獲「終身成就獎」表揚。圖／縣府提供

宜蘭縣府與縣體育會今天表揚28位推廣社會體育有功人員，其中包含首度表揚的4位「終身成就獎」得主，分別是培育許多體育人才的藍國卿老師、用心耕耘輕艇運動的廖學甫教練、長年為國術界付出的陳正行主委、打造社團會員人數最多的太極氣功十八式大師吳義雄。

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志表示，以前每年都是表揚體育有功人員，這一次針對長年在體育界出錢出力，努力付出的前輩，特別評選出「終身成就獎」最高榮譽，感謝他們30幾年把青春歲月用來灌溉蘭陽平原的沃土，培育體育人才。

今天邀請柔術、空手道、武術、柔力球、森巴舞、國際太極氣功、泰國拳、運動舞蹈8個社團演出，縣長林姿妙鼓勵全民運動，身心靈更健康，讓自己更有活力，延緩老化。

榮獲「終身成就獎」的藍國卿曾任中華國中體育老師、運動教練等長達35年，認真負責，為宜蘭培育許多優秀的體育人才與師資，致力提升縣龍舟賽的發展與創新，長達40年不斷研究改進，研發新型的水道浮標、奪標系統成為全國專利。

廖學甫教練是今年奧運輕艇選手賴冠傑的啟蒙教練，賴冠傑就讀國一時原本練田徑，是廖教練建議他轉換跑道，日後終於造成一位輕艇優秀選手。廖學甫貢獻體育長達50年，用心耕耘宜蘭輕艇運動超過30年，多次擔任亞運代表隊教練、入選國家代表隊教練，縣內很多輕艇教練或選手都是他的徒子徒孫。

陳正行在宜蘭籌組國術委員會、武術委員會擔任主委，經常自掏腰包協助當時經費困窘的國術及武術代表隊出賽，他自費參加台灣省國術會、中華國術會的國術裁判講習，並且將講習經驗帶回宜蘭，提升國術裁判與教練水準，對國術與武術界貢獻有目共睹。

吳義雄擔任老師退休後發現周遭同事、朋友失去健康，他自己也是因為身體不好而提早退休，發現太極氣功十八式功法很好，多次自費出國研習，簽訂影、視、音帶版權帶回宜蘭，義務培訓種子教練；民國90年成立宜蘭縣國際太極氣功十八式研究推廣協會時，他捐款10萬元，往後兩年也陸續捐錢，協會會員人數一度達4千多人，成為人數最多的宜蘭民間社團。

藍國卿曾任中華國中體育老師、運動教練等長達35年，認真負責，為宜蘭培育許多優秀的體育人才與師資，榮獲終身成就獎。記者戴永華／攝影
藍國卿曾任中華國中體育老師、運動教練等長達35年，認真負責，為宜蘭培育許多優秀的體育人才與師資，榮獲終身成就獎。記者戴永華／攝影
宜蘭表揚體育有功人員。圖／縣府提供
宜蘭表揚體育有功人員。圖／縣府提供
30年來，熱心推動太極氣功十八式的吳義雄教練，今天榮獲終身成就獎。圖／縣府提供
30年來，熱心推動太極氣功十八式的吳義雄教練，今天榮獲終身成就獎。圖／縣府提供
宜蘭縣政府與縣體育會表揚4位「終身成就獎」，感謝他們長年來對體育界的奉獻與付出。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與縣體育會表揚4位「終身成就獎」，感謝他們長年來對體育界的奉獻與付出。記者戴永華／攝影
滿頭白髮的輕艇教練廖學甫老師，奉獻輕艇運動30餘年，培育無數人才。記者戴永華／攝影
滿頭白髮的輕艇教練廖學甫老師，奉獻輕艇運動30餘年，培育無數人才。記者戴永華／攝影
藍國卿曾任中華國中體育老師、運動教練等長達35年，認真負責，為宜蘭培育許多優秀的體育人才與師資。記者戴永華／攝影
藍國卿曾任中華國中體育老師、運動教練等長達35年，認真負責，為宜蘭培育許多優秀的體育人才與師資。記者戴永華／攝影

宜蘭 教練 體育

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