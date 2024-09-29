公車一靠站後方就塞車 基市重畫標線改善、公路服務升級

基隆市忠一路東向有2線車道，但公車靠站時，只剩1線通行，下班交通尖峰時段嚴重回堵。基市府交通處今天說，7月間將西向5線車道減為4線，東向仍維持2線，但公車靠站不會擋住車道，分析發現車行更順暢，並降低事故發生。

交通處表示，基隆市各區往來多會經過忠一路，臨港的忠一路更是聯通東西岸的主要道路，上下班尖峰時段及假日，來自南榮路、中正路、中山一路及高速公路等各方向車輛，都會匯流到忠一路前往其他區域。

忠一路從東岸往西岸原本有5線車道、東向是2線車道。下班時段東向車常因流量大而塞車，當公車在忠一路候車亭靠站時，占用1線車道，車流更會回堵，公路服務水準備降至少量車流增加，造成整個車流癱瘓的「E級」。

基隆城際轉運站今年7月1日正式啟用，交通處分析忠一路車流狀況後，8月初將西向減為4線車道後，讓道路中央分向線往基隆港偏移後，東向仍維持2線車道，但公車靠站時不會占用車道，造成後方車流回堵。