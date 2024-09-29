聽新聞
0:00 / 0:00
公車一靠站後方就塞車 基市重畫標線改善、公路服務升級
基隆市忠一路東向有2線車道，但公車靠站時，只剩1線通行，下班交通尖峰時段嚴重回堵。基市府交通處今天說，7月間將西向5線車道減為4線，東向仍維持2線，但公車靠站不會擋住車道，分析發現車行更順暢，並降低事故發生。
交通處表示，基隆市各區往來多會經過忠一路，臨港的忠一路更是聯通東西岸的主要道路，上下班尖峰時段及假日，來自南榮路、中正路、中山一路及高速公路等各方向車輛，都會匯流到忠一路前往其他區域。
忠一路從東岸往西岸原本有5線車道、東向是2線車道。下班時段東向車常因流量大而塞車，當公車在忠一路候車亭靠站時，占用1線車道，車流更會回堵，公路服務水準備降至少量車流增加，造成整個車流癱瘓的「E級」。
基隆城際轉運站今年7月1日正式啟用，交通處分析忠一路車流狀況後，8月初將西向減為4線車道後，讓道路中央分向線往基隆港偏移後，東向仍維持2線車道，但公車靠站時不會占用車道，造成後方車流回堵。
交通處今天表示，8月3日重新畫設忠一路標線，觀察車流狀況1個多月，發現上班交通尖峰時段公路服務水準都有提升，西向雖縮減1線車道，並行車效率並無影響。改善最明顯的是東向行車狀況，公路服務績效上、下班時段分別提升17.3%和15%，下班時段公務服務水準從E級提升到D級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言