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花蓮縣府保存原民文化 拍紀錄片留下珍貴歷史今首映

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉馬太鞍部落豐年祭蘊含深厚文化，縣府推動拍攝紀錄片保存。圖／光復鄉公所提供
花蓮光復鄉馬太鞍部落豐年祭蘊含深厚文化，縣府推動拍攝紀錄片保存。圖／光復鄉公所提供

為保留原住民部落祭儀文化，花蓮縣政府、馬太鞍部落與影像製作社合作，拍攝「當雨水再次降下Ma’orad haca」紀錄片，今天下午首映，紀錄片聚焦於部落歷史及文化，記錄約45年的Ilisin豐年祭，歷經時代政治經濟及宗教文化的轉變。未來該片會在豐羽園區播映，成為部落重要的文化傳承影像資料。

花蓮馬太鞍部落位於光復鄉，是阿美族最大的部落之一，約有5千名族人定居，Ilisin豐年祭大多在8月舉行，今年行政院長卓榮泰受邀出席，感受馬太鞍部落歌舞的力與美。

縣府原民處表示，過去發現很多部落祭儀文化沒有被記錄起來，便決定要用紀錄片保存，正好馬太鞍部落去年歷經世代交替，負責部落大小事的年齡階層更新，開啟新的一年，就像雨水再次落下來到土地。因此找來部落頭目、領袖與主席等人，一起推動拍攝紀錄片。

紀錄片展現許多難能可貴的歷史影像，尤其是在部落還未普遍使用攝影技術的年代，能被記錄下來的照片顯得格外珍貴。其中，耆老們看著二戰時期的照片，有張族人在鄰保館的合照，部落領袖張有征在紀錄片中回憶，當時鄰保館是部落集會的重要場所，Ilisin在這裡舉行；同時當年祭儀在日據時期被稱為「月見祭」，呈現日本政府對部落祭典的影響與改造。

原民處指出，實際拍攝是1年，去年拍攝完畢，同時彙整文史工作者的田調資料，未來紀錄片提供部落族人使用，預計在豐羽園區播映。不過紀錄片公開首映可說是一波三折，原先4月就要放映，卻遇上強震，延後又遇上凱米颱風，好不容易到了今天，沒想到山陀兒颱風逼近，好在沒有狂風暴雨，在部落長老祈福之下，順利播畢。

正好原民處代理副處長徐采瑤是馬太鞍族人，很多細節文化也都很了解，她說，這部紀錄片不僅是花蓮縣文化傳承的一部分，更是一個將歷史、文化與現代社會連結的重要平台，希望透過這樣的紀錄，喚醒更多人對原住民族文化的關注與支持。

花蓮縣政府、馬太鞍部落與影像製作社合作，拍攝「當雨水再次降下Ma’orad haca」紀錄片，今天首映。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府、馬太鞍部落與影像製作社合作，拍攝「當雨水再次降下Ma’orad haca」紀錄片，今天首映。記者王思慧／攝影

原住民 紀錄片 花蓮 花蓮縣政府

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