山陀兒颱風逼近 基隆大武崙沙灘、潮境保育區今午封閉

中度颱風山陀兒逼近台灣南部，中央氣象署預測沿東海岸北上。基隆市政府今天宣布，大武崙沙灘、潮境保育區今午12點起封閉，確保民眾安全。

氣象署今天上午11點發布海上颱風警報，山陀兒颱心中心位置在北緯19度，東經124.1度，也就是在鵝鑾鼻東南方約460公里處。山陀兒以每小時9公里速度，向西北轉西北西行進，預測30日上午11點中心位置在鵝鑾鼻東南方約250公里處。

基市府產業發展處上午表示，中央氣象署已發布山陀兒海上颱風警報，產發處已採取一系列防颱措施。大武崙沙灘、潮境保育區今午封閉，確保民眾安全，並請民眾勿前往海邊觀浪及從事水域遊憩活動。