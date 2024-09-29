山陀兒颱風逼近 基隆大武崙沙灘、潮境保育區今午封閉
中度颱風山陀兒逼近台灣南部，中央氣象署預測沿東海岸北上。基隆市政府今天宣布，大武崙沙灘、潮境保育區今午12點起封閉，確保民眾安全。
氣象署今天上午11點發布海上颱風警報，山陀兒颱心中心位置在北緯19度，東經124.1度，也就是在鵝鑾鼻東南方約460公里處。山陀兒以每小時9公里速度，向西北轉西北西行進，預測30日上午11點中心位置在鵝鑾鼻東南方約250公里處。
基市府產業發展處上午表示，中央氣象署已發布山陀兒海上颱風警報，產發處已採取一系列防颱措施。大武崙沙灘、潮境保育區今午封閉，確保民眾安全，並請民眾勿前往海邊觀浪及從事水域遊憩活動。
產發處也聯繫碧砂遊艇港的遊艇船主，加強纜繩繫綁等工作。基隆嶼登島活動30日起預警性封島，相關防颱措施將持續到北部地區海警解除。
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