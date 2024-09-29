山陀兒颱風為蘇花帶來陣雨 和平至崇德路段不排除預警封路

山陀兒颱風已升級為中颱，颱風外圍環流已為台9線蘇花公路帶來陣雨，交通部公路局表示，因403地震後，蘇花公路邊坡不穩定，和平至崇德路段不排除預警性封路，提醒用路人非必要勿進入山路，以免遇到坍方、落石。

公路局東區養護工程分局表示，受颱風外圍環流水氣移入影響，蘇花公路已有對流雲系發展，依氣象署今天11時雷達回波顯示，預判回波強度將達50dBZ以上，目前強對流回波已朝崇德路段移動，台9線和平至崇德路段並已有陣雨現象。

東工分局指出，因403強震後蘇花公路上方高山坡地仍屬不穩定狀態，為維護用路人安全，轄管蘇花公路和平至崇德路段將不排除實施預警性封路。