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山陀兒颱風逼近 花蓮園區步道下午封閉、抽水站防颱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因應山陀兒颱風海警發布，花蓮大農大富平地森林園區等，今天下午5時預警性封閉。本報資料照片
因應山陀兒颱風海警發布，花蓮大農大富平地森林園區等，今天下午5時預警性封閉。本報資料照片

颱風山陀兒來勢洶洶，中央氣象署今天上午8時30分發布海上颱風警報，預計明起風雨逐漸增加。林業及自然保育署花蓮分署宣布，轄管大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區等育樂場域及步道，今天下午5時預警性封閉。花蓮市公所也特別檢視抽水站，做好防颱準備，確保運作一切正常。

根據氣象署指出，山陀兒颱風帶來的雨勢不容小覷，尤其在10月1日、2日影響最大，對台灣東半部構成威脅，出現豪大雨機率很高。

林保署花蓮分署表示，考量自403地震後山區土石鬆動，為確保遊客安全，轄管的池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區，以及轄內各步道包括佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道，自29日下午5時起預警性休園及封閉。

另外，花蓮市長魏嘉彥為確保防颱整備工作，特別前往關切市內抽水站運作情形，並巡視各站點防颱狀況。

市公所工程隊長洪國山表示，平日已對市區9座抽水站的機具做好檢查，將抽水站蓄水池內的雜物撈除，確保排水順暢，人員也做好隨時進駐抽水站的準備，屆時會透過區域排水監控系統，掌握美崙溪水位，再視情況啟動排水機組。

魏嘉彥指出，無論面臨怎樣的狀況，市公所會將警戒提高到最高層級，包括平時就有基礎保養SOP流程的抽水站戒備外，也請清潔隊派員巡視路面各排水孔，避免堵塞。請鄉親檢視住家附近的排水溝，若發現有落葉或垃圾等，應動手清除，若發現有無法處理的大型異物，可聯絡清潔隊協助。

花蓮市抽水站蓄水池內的雜物已被撈除，確保排水順暢。圖／花蓮市公所提供
花蓮市抽水站蓄水池內的雜物已被撈除，確保排水順暢。圖／花蓮市公所提供
颱風山陀兒來勢洶洶，花蓮市長魏嘉彥（左一）特別前往關切市內抽水站運作情形。圖／花蓮市公所提供
颱風山陀兒來勢洶洶，花蓮市長魏嘉彥（左一）特別前往關切市內抽水站運作情形。圖／花蓮市公所提供
花蓮市9座抽水站的機具已做好檢查，運作正常。圖／花蓮市公所提供
花蓮市9座抽水站的機具已做好檢查，運作正常。圖／花蓮市公所提供
因應颱風山陀兒逼近，林保署花蓮分署宣布林田山林業文化園區等處，下午5時預警性封閉。本報資料照片
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森林遊樂區 花蓮 颱風

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