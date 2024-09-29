山陀兒颱風逼近 花蓮園區步道下午封閉、抽水站防颱

颱風山陀兒來勢洶洶，中央氣象署今天上午8時30分發布海上颱風警報，預計明起風雨逐漸增加。林業及自然保育署花蓮分署宣布，轄管大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區等育樂場域及步道，今天下午5時預警性封閉。花蓮市公所也特別檢視抽水站，做好防颱準備，確保運作一切正常。

根據氣象署指出，山陀兒颱風帶來的雨勢不容小覷，尤其在10月1日、2日影響最大，對台灣東半部構成威脅，出現豪大雨機率很高。

林保署花蓮分署表示，考量自403地震後山區土石鬆動，為確保遊客安全，轄管的池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區，以及轄內各步道包括佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道，自29日下午5時起預警性休園及封閉。

另外，花蓮市長魏嘉彥為確保防颱整備工作，特別前往關切市內抽水站運作情形，並巡視各站點防颱狀況。

市公所工程隊長洪國山表示，平日已對市區9座抽水站的機具做好檢查，將抽水站蓄水池內的雜物撈除，確保排水順暢，人員也做好隨時進駐抽水站的準備，屆時會透過區域排水監控系統，掌握美崙溪水位，再視情況啟動排水機組。