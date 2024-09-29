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山陀兒逼近 向陽、嘉明湖山屋30日上午8時封閉

中央社／ 台東縣29日電

颱風山陀兒逐漸逼近，林保署台東分署今天表示，轄管森林育樂場域今天下午5時起預警性封閉；其中向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自明天上午8時封閉。

交通部中央氣象署預估10月1至2日颱風影響台灣最劇，因外圍環流與東北風雙重影響下，北部、東部地區易有短延時強降雨，須注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

林業及自然保育署台東分署表示，考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，今天下午5時起預警性封閉，包括知本國家森林遊樂區區、嘉明湖國家步道、轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）。

其中，向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自30日上午8時預警性封閉，嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自113年9月29日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前（含當日）的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。

林保署台東分署指出，將視天候狀況影響，確認遊樂區、步道及林道安全無虞時，另行公布開放時間；提醒民眾隨時關注中央氣象署預報，颱風期間儘量減少戶外活動，勿前往山區步道，以維安全。

台東 嘉明湖 颱風

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