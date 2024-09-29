基金公路幹管兩度爆裂 9000戶受停水之苦 今早重新供水

基隆市基金三路、武聖街口的自來水幹管昨天破裂，水公司關閉閘門止水，造成約9000戶停水。水公司表示，今早完成接管後，8點開始送水，預計11點可恢復供水，但管線末端及高處會有延遲。

台灣自來水公司27日清晨5點半接獲通報，安樂區基金三路與武聖街口出現漏水，派員檢測找到漏水點後，進行關閉閥門等止水作業。搶修期間，基金一、二、三路和武隆街、武聖街、武訓街、武崙街、武嶺街、麥金路一帶約9000戶停水。

水公司完成搶修後，28日上午7點開始送水，但因停水時間過長，要花更長時間補足管線水量，較高處住戶延到當天10點30分才恢復供水。不料當天下午2點30分，又傳出另一處管線有漏水，水公司考量用戶尚在蓄水，因此延到當晚才再停水搶修，減低用戶不便。

自來水公司第1區管理處今天表示，上午7點15分完成重新接管作業後，開始排水、氣，並在8點送水。這次仍因停水時間較長，管線內需較長時間補足水量，因此在上午11點才恢復恢水，僅部分管線末端及地勢較高處稍有延遲。