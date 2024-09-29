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山陀兒來襲 魏嘉彥巡視花蓮市抽水站加強戒備

中央社／ 花蓮縣29日電

颱風山陀兒逼近，氣象預報東半部有局部大雨，為確保防颱整備工作完善，花蓮市長魏嘉彥關切市內抽水站運作情形，巡視各站點防颱狀況，嚴謹因應颱風來襲。

花蓮市公所工程隊長洪國山表示，所有隊員均已戒備待命，隨時注意中央氣象署發布颱風警訊，掌握現況；平日就已對市區9座抽水站機具做好檢查，並將抽水站蓄水池內雜物撈除，確保排水順暢，人員也都做好隨時進駐抽水站的準備，屆時會透過區域排水監控系統，以掌握美崙溪水位，再視情況啟動排水機組，確保民眾居住安全。

魏嘉彥指出，抽水站平時有進行基礎保養、建立好SOP流程因應戒備，颱風前夕請清潔隊派員巡視路面各排水孔，避免堵塞情形發生；呼籲民眾針對住家附近排水溝，若發現有遭落葉或垃圾等堵塞情況，請協助動手清除，若發現有無法處理大型異物，可聯絡清潔隊協助處理。

「無論面臨怎樣的狀況，市公所會將警戒提高到最高層級」，魏嘉彥提醒花蓮鄉親颱風期間應提高警覺，盡量避免出門，留意自身安全，趁週日假期提前做好防颱準備。

排水溝 花蓮 颱風

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