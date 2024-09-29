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球子山、基隆燈塔1日雙塔步道不完善 童子瑋拚經費改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議長童子瑋表示，一日雙塔的健行路線雖已成形，不過步道諸多設施有待改善，他會向市府及中央等單位爭取經費改善。圖／童子瑋提供
議長童子瑋表示，一日雙塔的健行路線雖已成形，不過步道諸多設施有待改善，他會向市府及中央等單位爭取經費改善。圖／童子瑋提供

基隆市政府整建步道串連基隆燈塔、球仔山燈塔，打造基隆港西岸「一日雙塔」旅遊路線。議長童子瑋表示，接獲很多遊客和山友反映，一日雙塔的健行路線雖已成形，不過步道諸多設施有待改善，他會向市府及中央等單位爭取經費改善。

童子瑋昨會同當地和平里長張和妹、和平社區理事長王克樸前往會勘，認為球子山燈塔的登山步道以及連接通到白米甕砲台、基隆燈塔的步道需要再加強。

位在基隆中山區中山三路的球子山燈塔，向北可以沿一日雙塔環山路線，步行經太白社區、白米甕砲台、白米甕尖到基隆燈塔；向下可以透過和平里社區，串連到信仰中心聖安宮，再連接一旁的仙洞公園，下切到百年仙洞，遊覽海蝕佛手洞。

另外，沿中山三路103巷往下，更串接高遠新村日式宿舍、百年築港紀念碑與西岸防空洞群，儼然形成西岸的觀光廊帶，見證基隆築港與軍事史蹟。

童子瑋表示，基隆有豐富的文化景點，吸引許多外地民眾前來採點打卡，這條球子山燈塔健行步道在當地里長的維護管理下，已經有不錯的成績，步道從哨口開始至中段已舖設好水泥路面，中段至燈塔階梯部分他會繼續向市府爭取經費整修。

步道中有一條支線，從球子山燈塔至白米甕連接基隆燈塔，許多民眾反映沿途景觀相當好，今年他也會爭取經費整建，期盼能夠大幅提升健行爬山的安全和觀光品質。

童子瑋表示，球子山燈塔開放民眾參觀數年，成為知名新興的登山熱點，假日人潮眾多，但相關配套設施仍顯欠缺，未來會針對包括球子山燈塔步道，及景觀平台、古砲台遺址，爭取挹注資金做相關修復及改善，打造西岸觀光景點環山步道。

基隆燈塔建於1900年，最早是磚砌圓塔，1962年改為鋼筋混凝土圓塔。球子山燈塔在西元1956年設立，位在基隆市中山區西岸碼頭球子山頂，是第一座由台灣人自行設計、施工的燈塔。

基隆市政府打造基隆港西岸一日雙塔觀光步道，連接基隆燈塔和球子山燈塔。圖為基隆燈塔。本報資料照片
基隆市政府打造基隆港西岸一日雙塔觀光步道，連接基隆燈塔和球子山燈塔。圖為基隆燈塔。本報資料照片
議長童子瑋表示，一日雙塔的健行路線雖已成形，不過步道諸多設施有待改善，他會向市府及中央等單位爭取經費改善。圖／童子瑋提供
議長童子瑋表示，一日雙塔的健行路線雖已成形，不過步道諸多設施有待改善，他會向市府及中央等單位爭取經費改善。圖／童子瑋提供
基隆市政府打造基隆港西岸一日雙塔觀光步道，連接基隆燈塔和球子山燈塔。圖為球山子燈塔。本報資料照片
基隆市政府打造基隆港西岸一日雙塔觀光步道，連接基隆燈塔和球子山燈塔。圖為球山子燈塔。本報資料照片
議長童子瑋表示，一日雙塔的健行路線雖已成形，不過步道諸多設施有待改善，他會向市府及中央等單位爭取經費改善。圖／童子瑋提供
議長童子瑋表示，一日雙塔的健行路線雖已成形，不過步道諸多設施有待改善，他會向市府及中央等單位爭取經費改善。圖／童子瑋提供

基隆港 燈塔 童子瑋

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