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花蓮鐵公路搶修 卓揆期待中橫完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
7月凱米颱風帶來大雨，台鐵北迴線小清水溪橋西正線被沖毀，目前靠東正線單線雙向運轉。記者王燕華／攝影
7月凱米颱風帶來大雨，台鐵北迴線小清水溪橋西正線被沖毀，目前靠東正線單線雙向運轉。記者王燕華／攝影

花蓮0403地震後餘震不斷，又接連風災暴雨，蘇花鐵公路和中橫公路斷了又修、修了又斷，行政院長卓榮泰昨視察，要求台鐵全線告警系統須在明年4月如期、有效完成，避免第二次犯同樣的錯誤；他也期待中橫盡早完工。

卓榮泰昨率交通部長陳世凱赴花蓮視察，先了解中橫台8線重建工程；再了解台鐵和台9線蘇花段搶修情況。

公路局長陳文瑞簡報指台8線6處邊坡復建工程，慈恩、新白楊已完成，福德祠、迴頭彎這兩天可完工，比預計期程早1個月，年底前長春橋、白沙橋都會做好；中期計畫明年在九曲洞隧道西口、東口，錐麓隧道東口及靳珩隧道西口設4處明隧道，後年底完工，明年4月就會先做好防落石的邊坡攔截網等臨時庇護設施。

卓榮泰提醒颱風可能來襲，要做好防颱。公路局東區養護工程分局長林文雄說，頻繁崩塌處上邊坡已開挖至少5000立方公尺囚砂空間，公路箱涵也完成清疏，抗災能力已提升；並進駐機具，可在最短時間搶災。

另，7月凱米颱風造成花蓮和仁到崇德間路段土石流淹沒北迴線鐵軌，因小清水溪橋西正線被沖毀，目前以東正線單線雙向運行。台鐵簡報指預計12月復原軌道、電力、號誌及通訊，12月27日試車，28日通車。陳世凱表示，不僅西正線，明年春節疏運完成後，小清水溪橋東正線也會改成鋼構橋。

國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委鄭天財都到場。傅崐萁說，和仁到崇德段鐵路緊鄰邊坡十分危險，因路廊很窄，可用的地方不多，若要徹底解決，高架化是最安全也最快速，盼卓榮泰全力支持。卓未回應。

中橫公路 卓榮泰 花蓮

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