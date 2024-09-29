又爆管 基隆上萬住戶再停水

基隆市安樂區基金三路、武聖街口的自來水公司幹管，前天上午5時30分爆管，水公司昨天上午6時修復，上萬戶停水24小時才復水。沒想到，同處不同管線昨天下午又爆管，水公司再度停水搶修，預計今天中午復水。民眾說，「好不容易水來了，又再停水，很慘」。

台水公司一區處指出，昨天下午回填時同地點不同管線再破管。民眾說，原本水來了又停水，假日全家沒水可用，碗盤都不能洗，無水可洗澡，也沒有水喝，只能外出買水。

再度停水範圍基隆市安樂區基金一路、基金二路、基金三路、武隆街、武聖街、武訓街、武崙街、武嶺街包含各巷弄等一帶、麥金路，有9千多戶。

安樂區長簡翊哲昨再趕至現場，了解為何二度破管。內寮里長嚴福神表示，再度停水民眾不便，請水公司派水車支援，現場水管老舊有30多年，應加速汰換舊管。

附近聯華食品公司人員表示，前天爆管停水他們花了11萬元買水，損失慘重，昨又破管，還不知道要花多少錢，盼趕快換舊管，不要一直爆管。

第一區管理處長陳素卿表示，昨晚9時才停水，預計今天中午12時完成搶修復水，已派2水車支援，基金三路破管疑管線老舊及位在路口轉角處重車經過，會加強汰換舊管。先前基金一路因2年有3次爆管，已編列3千萬要汰換112到208巷的老舊水管。