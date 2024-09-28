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基隆慈雲寺六佾舞尊古禮 強降雨多校園受損寺方捐20萬元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影
基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影

今天教師節及「至聖先師」孔子2574年誕辰，基隆市慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。特別的是，近日基隆連續多日強降雨，有武崙國中等校園淹水受損，寺方捐出20萬元清理修繕各校園。

基隆市紀念孔子誕辰儀式，每年均在慈雲寺舉行，典禮分三階段依照古禮舉行，副市長邱佩琳、議長童子瑋、慈雲寺主委李林寶玉分別擔任正獻禮、亞獻禮和終獻禮主祭官，民政處長張淵翔等人擔任陪祭官，教育處副處長徐嬿立則擔任糾儀官，配合學生表演的「六佾舞」上香、獻爵並恭讀祝文，過程莊嚴且肅穆。

邱佩琳說，大家從小都會學習孔子留下的論語等經典著作，雖然時代變遷，但是孔子留下的仁愛、誠信、禮義等價值觀，仍然具有重要的意義，感謝慈雲寺每年依循古禮舉辦祭孔大典，表達對先賢的敬仰。

邱佩琳等人一同發放智慧糕，祝福學生增智慧。由於近來基隆多日急降雨，不少校園淹水，李林寶玉表示，校園淹水學生很不方便，慈雲寺捐出20萬元清理修繕校園，盡一點小意思幫忙學生。

基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影
基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影
基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影
基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影
基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影
基隆慈雲寺舉行祭孔大典，副市長邱佩琳應邀擔任正獻禮主獻官，安樂國小學生以「六佾舞」，依循古禮行三獻大禮。記者游明煌／攝影

基隆 孔子 教師節 校園 邱佩琳

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