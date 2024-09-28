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基隆安樂區連2爆！近萬戶無奈再停水到明天 水公司成立應變小組

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
水公司再開挖搶修，預計明天中午12時完成復水。記者游明煌／攝影
水公司再開挖搶修，預計明天中午12時完成復水。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區基金三路、武聖街口的自來水公司幹管，昨爆管修到今天修復，近萬戶停水24小時，但同處不同水管今天下午爆管，水公司再開挖搶修，預計明天中午12時完成復水，近萬戶再度停水。水公司表示，已成立緊急應變小組處理，已派水車送水支援。

水公司第一區管理處今晚表示，基金三路與武聖街口昨日清晨5時30分漏水，經搶修到今天上午6時完成，7時逐步送水，因停水時間較長，導致管線內需較長時間補足水量，部分較高處約在10時30芬全面恢復供水。但今天下午2時30分又傳出漏水，因用戶尚在蓄水作業，為降低用水不便，今晚9時才停水再次進場搶修。

第一區管理處長陳素卿表示，因應再漏水事件，已成立緊急應變小組處理，以統合協調公司資源，期許於最短時間修復完成；另因應民生用水需求，一區處自有水車外，再由鄰近區處支援水車送水，以配合民生用水需求。

安樂區長簡翊哲說，今晚已有多輛水車到現場輪流送水，提供居民民生用水，除了民眾接水外，也直接接水管灌入蓄水池，讓大樓住戶可使用。

水公司表示，目前停水戶數9000多戶，預計搶修到明天中午12時，停水時間從今晚9時到明天中午12時。停水範圍為基隆市安樂區基金一路、基金二路、基金三路、武隆街、武聖街、武訓街、武崙街、武嶺街包含各巷弄等一帶、麥金路。

水公司表示，已成立緊急應變小組處理，已派水車送水支援。記者游明煌／翻攝
水公司表示，已成立緊急應變小組處理，已派水車送水支援。記者游明煌／翻攝
水公司表示，已成立緊急應變小組處理，已派水車送水支援。記者游明煌／翻攝
水公司表示，已成立緊急應變小組處理，已派水車送水支援。記者游明煌／翻攝

停水 水公司 漏水

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