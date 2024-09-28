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上午修好下午又破管…基隆基金三路近萬戶再停水 民眾：情何以堪
基隆市安樂區基金三路、武聖街口的自來水公司幹管，昨天凌晨5時30分爆管，水公司緊急搶修到今天上午6時修復，近萬戶停水24小時。沒想到，同一地點今天下午2點45分又爆管，水公司再度開挖搶修。民眾說，「原本水來了，又要停水，真是情何以堪。」
台水公司一區處指出，昨天凌晨5時30分接獲通報漏水，派員現場檢測漏水點，並調節閘門等止水作業，通知修復廠商進場待命並開挖搶修，今天上午6時搶修完成復水。
停水範圍基隆市安樂區基金一路、基金二路、基金三路、武隆街、武聖街、武訓街、武崙街、武嶺街包含各巷弄等一帶，麥金路，約有9千戶停水24小時。
沒想到，同一地點今天下午2點45分水公司正進行回填作業時又爆管，水公司再度開挖搶修。民眾說，「原本水來了，又要停水，真是情何以堪。」
安樂區長簡翊哲今天下午再趕至現場，了解為何會二度破管。內寮里長嚴福神表示，上午6時爆管才修好，下午2時45分又破管，民眾原來已恢復供水，下午又停水，將請水公司派水車支援用水，現場水管老舊有30多年，應加速汰換舊管。
第一區管理處長陳素卿表示，破管的原因可能是管線老舊及剛好位在路口轉角處，有重車經過，將會加強汰換舊管。
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