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視察中橫、蘇花災修 卓榮泰盼「把太魯閣還給世界」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路161.3公里處匯德隧道北口，因凱米風災嚴重受損，還在搶修。記者王燕華／攝影
台9線蘇花公路161.3公里處匯德隧道北口，因凱米風災嚴重受損，還在搶修。記者王燕華／攝影

0403地震造成太魯閣國家公園重創，聯外的台8線中橫公路還在搶修，6處邊坡保護工程進度超前，年底前都可完成，明年將興建4處明隧道。行政院長卓榮泰今天聽取簡報，期待盡早完工，「把長春祠還給中橫、把太魯閣還給世界」。

公路局長陳文瑞簡報指出，6處邊坡復建工程在太魯閣工務段努力下，施工順利，慈恩、新白楊已完成，福德祠、迴頭彎這兩天就可完工，比預計期程提早一個月，年底前長春橋、白沙橋都會做好。

中期計畫明年在九曲洞隧道西口、東口，錐麓隧道東口及靳珩隧道西口設置4處明隧道，後年底完工，但明年4月就會先做好防落石的邊坡攔截網與臨時庇護網的臨時庇護設施。

卓榮泰說，中橫公路75年前開挖時，因大型機具無法進入，靠榮民弟兄用肉身開鑿，因此很多人犧牲，有225位開路英雄奉祀在長春祠，等路通的時候，他要到長春祠感念這些英雄奉獻的精神。

卓表示，太魯閣國家公園是世界級的遊覽景點，今天到園區聯外要道中橫公路現勘，最重要的目的，就是拜託公路局努力，「長春祠還給中橫，把太魯閣還給世界」。

卓榮泰也到台9線161.3公里處匯德隧道北口視察台9線蘇花公路搶修狀況，對於媒體詢問颱風整備，卓提醒公路單位，要跟以往一樣提高警覺做好準備，並說，現在防災經驗愈來愈豐富，但最終仍希望颱風不要來。

蘇花公路和仁至崇德段，從地震、風災後多次路斷，公路局東區養護工程分局分局長林文雄說，161.3、164.5上邊坡都開挖出至少5000立方公尺的囚砂空間，公路箱涵也已完成清疏，有信心抗災能力已逐步提升。也加大搶災能量，進駐機具，若颱風帶來災情，可在最短時間搶通。

台8線中橫公路福德祠路段邊坡保護工程已近完工，比預計時間提早一個月。記者王燕華／攝影
台8線中橫公路福德祠路段邊坡保護工程已近完工，比預計時間提早一個月。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左二）等人今天到花蓮視察中橫、蘇花公路災修情況。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左二）等人今天到花蓮視察中橫、蘇花公路災修情況。記者王燕華／攝影

中橫公路 卓榮泰 太魯閣國家公園 颱風

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