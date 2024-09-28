基隆基金三路爆幹管搶修近萬戶停水1天 高處仍沒水惹怨

基隆市安樂區基金三路、武聖街口的自來水公司大口徑幹管，昨天凌晨5時30分爆管，自來水溢流馬路，水公司緊急搶修，到今天上午6時完成開始送水，共有近萬戶停水24小時，但有民眾抱怨到今天上午8時仍沒水。水公司表示，部分較高處約上午10時30分可全面恢復供水。

安樂區今天上午有不少民眾反映，到今天上午仍無自來水可用，十分不便，自來水從昨天上午就停水了，加上部分地區淹水，不僅無水可用，也無法清理家園，引民眾抱怨。但有的大社區因大樓有水塔，部分民眾用水還是正常。

自來水公司第一區管理處說明，基金三路破管搶修工程，水公司已於今天上午5時56接管完成，6時開始排水，7時開始逐步送水。但目前因停水時間較長，管線內需時間補足水量，所以部分較高處約在10時30可全面恢復供。

第一區管理處長陳素卿表示，因安樂區數次強降雨影響搶修進度致延後復水。

安樂區長簡翊哲表示，因爆大水管停水範圍大時間長，水公司派員搶修，但因昨天又有大雷造成淹水，區公所派人隨時了解搶修進度，因上午放晴，今天上午已修復完成。

內寮里長嚴福神表示，昨天停水民眾用水不便，經水公司加緊搶修，目前已經逐步送水，盼加強檢修減少爆管的情況。

台水公司一區處指出，昨天凌晨5時30分接獲通報漏水，派員現場檢測漏水點，並調節閘門等止水作業，通知修復廠商進場待命並開挖搶修。