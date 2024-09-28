礦工醫院院長黎慶福捨己救人 各界悼念

基隆台灣礦工醫院院長黎慶福前天強忍不適，幫病患向死神搶命，術後他卻因心肌梗塞過世，各界感佩。黎的學弟、醫師陳志金說，「他不是在醫院救人看診，就是在前往醫院看診的路上。」醫師不幸倒在自己最熱愛的「戰場」，令人惋惜，「他70歲，仍堅守在急診室最前線。」

黎慶福雖是院長，仍擔任礦工醫院外科主治醫師，長期駐守在高壓的急診室，搶救不少病患。陳志金昨在臉書表示，黎慶福是他的學長，台大醫學系畢業後，接受一般外科訓練，1980年到礦工醫院，至今44年；他說，黎院長來自東帝汶，有著濃濃的廣東腔，臉上總是帶著笑容，非常照顧學弟妹。

陳志金表示，礦工醫院早年收治很多「塵肺症」礦工，後來人口外移、病人少了，也為了專科醫師訓練，很多學長姐都離開，但黎慶福依然堅守在礦工醫院，以黎這麼資深的管理階層，本不需再輪班或值急診，但黎慶福大多數時間仍在急診室最前線，醫院有時需要幫忙時，只要一通電話，無論何時，黎慶福就風塵僕僕開車從新店趕到院內搶救病患。

「黎院長鞠躬盡瘁，倒在他最熱愛的醫療救人工作上，讓人深感不捨及哀悼。」陳志金說，黎慶福70歲仍堅守在急診室最前線。熟悉的人都說「他不是在醫院救人看診，就是在前往醫院看診的路上。」

網路及各社群都有很多人發文悼念，認為黎慶福是捨己救人的仁醫典範。基隆市議員吳驊珈說，3年多前，她騎車在回家的路上突然昏倒，差點毀容，也是靠「黎爸」救回，黎在搶救病人後過世，令人十分震驚與不捨，「謝謝黎爸，謝謝你一直以來的照顧。」基隆市議會議長童子瑋也表示，黎慶福看著他長大，聽聞噩耗真的很難過。

基隆市衛生局表示，全體同仁感念、緬懷視病猶親的黎慶福院長，將協助院方相關醫務行政。

台灣礦工醫院表示，黎慶福隻身一人在台灣，常以醫院為家，日前獲基隆市好人好事代表，要代表基隆參加全國好人好事代表活動，沒想到發生憾事，已通知黎在澳洲的家屬來台，會協助治喪事宜。