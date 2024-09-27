震後日本善款湧進 花蓮市公所全數發放紅、黃單戶

0403強震造成花蓮多棟建物倒塌、受損，花蓮市公所收到來自日本各界的善款約新台幣500萬元，今天起發放給花蓮市1500多戶紅、黃單受災戶。

花蓮市長魏嘉彥說，0403震災後，花蓮市公所慈愛基金專戶收到27筆來自日本社團、政府單位、姐妹市、友好城市或個人名義捐贈的善款，還有人親自將善款送到公所，指名要為地震受災戶重建家園所用。

花蓮市公所統計，來自日本的善款合計約2500萬日圓（約新台幣500萬元），今天捐贈儀式，包括天王星、馥邑京華、華爾街、統帥、花一邨、蓮花大樓、和勝江山、現代生活大樓、上毅大鎮、馥邑天下、濱海華廈等管委會代表都出席受贈。

花蓮市公所社會及勞工課長蕭子蔚說，以房屋所有權人為發放對象，紅、黃單戶每戶分別發放5000元、3000元，合計約有1500多戶，近日會寄發通知單，憑通知單及身分證前往市公所領取。

魏嘉彥說，從311日本東北震災、0206花蓮大地震、能登半島地震及0403花蓮強震，每次災情都有台日雙方互相捐助，由衷感謝來自日本的愛心，期盼花蓮能盡快恢復，迎接來自世界各地的朋友到訪。