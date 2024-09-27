基隆大武崙溪暴漲過警戒線 謝國樑：隨時強降雨多警覺

基隆市連續多日強降雨造成淹水，今天下午又有大雷雨造成基金一路部分地區淹水，大武崙溪暴漲，逼近警戒線，災害應變中心二級開設，市長謝國樑下午前往視察，提醒市民最近受到對流雲系影響，天氣不穩定，隨時可能降大雷雨，慎防積淹水，市府各單位加強防範注意。

由於對流雲系發展旺盛，基隆市今天中午有局部大雨發生，據統計，下午1時至2時之間降雨量達42.5mm，多處地區都有積水現象。安樂消防分隊回報，大武崙溪水位一度超過警戒線，已經接近路面，基金一路208巷路口積水約半個輪胎高，造成一輛汽車拋錨，通知警局協助交通管制。

謝國樑除趕到應變中心坐鎮，聽取消防局、工務處、交通處及環保局等單位主管彙報災情並即時統整指揮，隨後並前往安樂區大武崙地區視察，所幸基金一路積水已經消退，大武崙溪水位也未再持續上漲。