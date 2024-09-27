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基隆大武崙溪暴漲過警戒線 謝國樑：隨時強降雨多警覺

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大武崙溪暴漲，逼近警戒線，災害應變中心二級開設，市長謝國樑下午前往視察。記者游明煌／攝影
大武崙溪暴漲，逼近警戒線，災害應變中心二級開設，市長謝國樑下午前往視察。記者游明煌／攝影

基隆市連續多日強降雨造成淹水，今天下午又有大雷雨造成基金一路部分地區淹水，大武崙溪暴漲，逼近警戒線，災害應變中心二級開設，市長謝國樑下午前往視察，提醒市民最近受到對流雲系影響，天氣不穩定，隨時可能降大雷雨，慎防積淹水，市府各單位加強防範注意。

由於對流雲系發展旺盛，基隆市今天中午有局部大雨發生，據統計，下午1時至2時之間降雨量達42.5mm，多處地區都有積水現象。安樂消防分隊回報，大武崙溪水位一度超過警戒線，已經接近路面，基金一路208巷路口積水約半個輪胎高，造成一輛汽車拋錨，通知警局協助交通管制。

謝國樑除趕到應變中心坐鎮，聽取消防局、工務處、交通處及環保局等單位主管彙報災情並即時統整指揮，隨後並前往安樂區大武崙地區視察，所幸基金一路積水已經消退，大武崙溪水位也未再持續上漲。

雖然雨勢稍歇，積淹水情形漸緩，謝國樑仍然提醒市民，依照雷達回波資訊，基隆地區受到對流雲系影響，氣象署持續針對本市發布大雷雨即時訊息，請民眾持續提高警覺，市府相關單位也將隨時積極應變，避免積淹水現象發生。

大武崙溪暴漲，逼近警戒線，災害應變中心二級開設，市長謝國樑下午前往視察。記者游明煌／攝影
大武崙溪暴漲，逼近警戒線，災害應變中心二級開設，市長謝國樑下午前往視察。記者游明煌／攝影

大雷雨 淹水 謝國樑

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