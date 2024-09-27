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花蓮智慧回收機啟用 24小時回收還可集點換購物金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣環保局引進智慧回收機，可24小時回收廢乾電池、寶特瓶等，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣環保局引進智慧回收機，可24小時回收廢乾電池、寶特瓶等，今天啟用。記者王燕華／攝影

花蓮每天資源垃圾量約236公噸，占垃圾量約54.6%，為提升便利性鼓勵資源回收，縣府環保局引進智慧回收機，24小時回收廢乾電池、鋁罐、寶特瓶、塑膠杯等，回收可集點兌換購物金，在合作的量販店、便利商店等消費使用，若成效良好，會努力擴增站點。

ECOCO智慧回收站設置在花蓮縣環保局門口，24小時不打烊，提供回收服務，今天下午由副局長饒慶龍、ECOCO營運長吳昌聯、副議長徐雪玉及多位縣議員一同啟用。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，民眾若要回收寶特瓶、廢電池等，必須等每周三次清潔隊收取，或拿到社區資收站等站點，智慧回收站啟用後，24小時都能回收，更加方便。

她說，ECOCO智慧回收站在外縣市已行之有年，這次引入花蓮，可回收廢乾電池、鋁罐、寶特瓶、塑膠杯等，若是不能回收的物品，機器會自動判斷吐出來，不會回收；民眾完成回收後，可以依數量換成點數，在愛買、全家、家樂福等合作店家使用。

張華砡說，花蓮資源回收量逐年增加，目前占垃圾量約54.6%，以非六都縣市來說，是不錯的成績。除了希望民眾落實環保行動，做好垃圾分類和資源回收外，讓資源回收成為日常。若未來成效良好，也希望擴增更多站點，讓民眾更方便。

縣府表示，近來曾發生民眾將廢電池丟進垃圾車，造成起火意外。提醒民眾，若有乾電池或鋰電池，請先取出並分開存放到不同容取，再到智慧回收處、量販店、連鎖超商、社區資收站等指定回收處，或交給垃圾車隨車人員處理，確保安全。

花蓮縣環保局引進智慧回收機，可24小時回收廢乾電池、寶特瓶等，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣環保局引進智慧回收機，可24小時回收廢乾電池、寶特瓶等，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣環保局引進智慧回收機，可24小時回收廢乾電池、寶特瓶等，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣環保局引進智慧回收機，可24小時回收廢乾電池、寶特瓶等，今天啟用。記者王燕華／攝影

環保局 花蓮 資源回收

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