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花蓮智慧回收機示範站啟用 可兌換購物金

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮縣府今天在環境教育數位中心設置啟用「ECOCO智慧回收機」示範站，回收寶特瓶、塑膠杯、鋁罐及廢乾電池可兌換購物金，在指定通路消費使用。

根據花蓮縣環保局統計，花蓮每天回收量約230公噸，平時仰賴清潔隊逐家清運，花蓮縣環保局今天舉行「ECOCO智慧回收機」啟用儀式，讓資源回收不受清運時間限制。

花蓮縣環保局廢棄物管理科長張華砡指出，這次試辦寶特瓶、塑膠杯、鋁罐及廢乾電池4品項回收，讓民眾24小時都可以回收家中資源垃圾，不用受限清運時間，未來也會努力拓展更多站點。

張華砡指出，回收換取的購物金，可至合作店家包括量販店、便利商店、連鎖飲料店、網路購物平台等使用，回收愈多、回饋金點數愈多。

近年來有發生廢電池誤丟入垃圾車造成起火意外，花蓮縣環保局呼籲，務必將電器內乾電池或鋰電池取出分開存放，交由指定回收處，包括智慧回收機、量販店、超級市場、連鎖超商或資源回收車隨車人員。

環保局 花蓮

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