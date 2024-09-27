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轉立委服務處陳情遭控查水錶 花縣府：依程序辦理

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮玉里鎮某國小老師謝家豪在臉書發表政治言論，卻被傅崐萁立委服務處以民眾陳情為由，要求任教學校召開成績考核會議，直呼「被花蓮王查水錶了」。花縣府回應，依程序辦理。

謝家豪長期關注社會議題、經常在臉書分享意見，他昨天收到學校通知要開教師成績考核會議，原因是國民黨籍立委傅崐萁服務處收到民眾陳情，不滿謝在臉書言論，因此向服務處陳情，立委服務處再函轉花蓮縣府。

這封匿名陳情信指控「謝家豪是罷免傅崐萁的主事者、在臉書社群攻擊醜化委員形象，是在扯花蓮後腿，質疑這種教師能給學童什麼樣的洗腦教育？」隨信附上多張謝家豪在臉書貼文、回應的截圖。

謝家豪指出，利用下班時間整理公開資訊及數據，公民言論自由應受憲法保障，質疑傅崐萁服務處透過匿名檢舉信發函縣府，再由縣府函轉學校召開教師成績考核委員會的過程，是用行政手段打擊異己、壓迫言論自由。

謝家豪的臉書貼文轉發超過700次，包括民進黨籍花蓮縣議員胡仁順等人都貼文聲援。胡仁順認為，縣府函轉陳情案給學校的程序是合理，但也質疑「任何陳情都要老師說明嗎？」

花蓮縣府回應，收到民眾陳情都會函轉給主管單位，以教師為例，就是函轉給學校，請學校了解狀況，釐清是否影響教學，若調查沒有違法行為不會懲處。

傅崐萁 教師 花蓮

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