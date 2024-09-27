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前進義大利慢食活動 饒慶鈴將與國際分享台東經驗

中央社／ 台東縣27日電
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影

台東縣長饒慶鈴率團前往義大利，參加兩年一度的慢食全球年會，28日將成為台灣首名在慢食全球年會分享地方經驗的縣市首長。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，慢食全球年會昨天起連續5天在義大利杜林登場，饒慶鈴率領7組台東慢食廚人及縣政府團隊與會，除在展區推出飲食文化展演，饒慶鈴更受大會官方邀約，將登上28日的國際論壇，成為台灣首名在慢食全球年會分享地方經驗的縣市首長，將台東獨有的慢經濟與慢食發展路徑和國際友人交流。

台東縣政府表示，第10屆國際慢食年會在杜林ParcoDora公園盛大開幕，以「重建我們與自然的連結」為題，並以「我們就是自然的一分子」為核心出發，台東縣政府在展區推出每天3場精彩的飲食文化展演，讓世界看見台東的慢食魅力。

義大利國際慢食組織總部除邀約台東參展外，創辦人派帝尼（Carlo Petrini）開幕當日更親自歡迎台東隊，肯定台東的民間組織與政府單位齊心發展微型經濟系統，致力於連結人、食物與土地，並兼容族群及生物多樣性的慢經濟理念。

新聞稿表示，慢食組織並派出全球南區總監阿瑪托（Andrea Amato）接待台東縣政府團隊會場導覽。阿瑪托表示，去年受饒慶鈴邀請參加台東慢食活動後，對台東在地美食、文化與熱情款待印象深刻，他更讚賞台東慢食運動的發展已臻成熟，並強調台東是一個值得不斷回訪的城市。

阿瑪托盼台東分會能作為台灣未來推廣慢食運動的核心基地，整合花蓮、雲林、苗栗等積極與國際慢食組織互動，將台灣的慢實力推向世界；也歡迎台東學子前往組織所創設的慢食大學參訪交流、遊學甚或取得學位，並鼓勵慢食大學學生至台東田野調查，期望共同培養慢食運動的青世代。

台東縣政府表示，慢食全球年會作為國際慢食社群兩年一次的交流平台，積極聯絡各地區域領袖在大會官方活動中交流，大會共舉辦超過330場活動，包括論壇、講座和工作坊等，邀請不同領域的專家學者及慢食實踐者，分享探討永續發展議題和飲食文化保存等可能的解方，參與者來自100多個國家，為全球飲食倡議的重要盛會。

義大利

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