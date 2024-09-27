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宜蘭嚴選米冠軍 28歲返鄉青年劉耀群棄船從農種出一片天

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
冬山鄉青農劉耀群（右）奪冠，他從小跟著阿公種田，大學畢業後棄船從農，這次奪冠自己也很意外。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉青農劉耀群（右）奪冠，他從小跟著阿公種田，大學畢業後棄船從農，這次奪冠自己也很意外。記者陳敬丰／攝影

宜蘭嚴選優質米競賽今天冠軍出爐，縣長林姿妙頒獎，冬山鄉28歲青農劉耀群從決賽圈脫穎而出，首度奪冠，笑納30萬元獎金；他從小跟著爺爺種田，大學時念輪機系，畢業後決定棄船從農返鄉種田，得到冠軍雖然意外，歡喜之情溢於言表。

宜蘭嚴選優質米賽事邁入第7年，今年要求參賽農民符合產銷履歷驗證或有機驗證，條件較往年嚴格，第一階段36人報名，經過田間檢查、農藥殘留檢查與稻穀DNA鑑定，18人殺進決賽圈，今天由評審團官能評鑑，包含外觀、氣味、黏性、硬性、與口感等等。

劉耀群來自冬山鄉的農家，從小就下田幫忙阿公，高中就讀蘇澳海事學校，大學則遠赴高雄科技大學攻讀輪機工程系；畢業後他沒有選擇跑船，毅然返鄉務農，談起這個改變人生的決定，劉說「種田很不錯，收入沒有比較差，平常也很自由。」

劉耀群的稻田位於安農溪水源上，他的一天從上午5時半開始，「雖然現在很多工作已經機械化，種田還是會耗費大量勞力，也要曬太陽」；日復一日的經過5、6年，他的稻米逐漸嶄露頭角，去年參加嚴選米競賽屈居亞軍，今年再接再厲，終於奪魁，也為阿公爭光。

擔任評審的米‧食味鑑定士曾子恩表示，宜蘭環境好，水稻一年一作，品質管理更謹慎，參加嚴選米競賽的更是菁英中的菁英，18名參賽作品都滑順、軟糯、有彈性，還能嘗出甜味；宜蘭稻米8月收成，氣溫較高可能導致米質下降，若能做好水源管理，有望更上層樓，與日本米一較高下。

宜蘭嚴選優質米競賽今天決賽，18名參賽選手齊聚一堂。記者陳敬丰／攝影
宜蘭嚴選優質米競賽今天決賽，18名參賽選手齊聚一堂。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 菁英

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