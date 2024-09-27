台東150名身心障礙朋友今挑戰鐵人障礙賽

台東縣150名身心障礙者朋友今天聚集參加第五屆運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、跳繩、射箭等關卡，主辦的財團法人台東縣私立牧心智能發展中心希望透過賽事，倡議障礙者運動平權，維持障礙者身體機能，並打造台東友善運動環境。

中心主任許惠雅表示，許多身心障礙朋友即使規畫運動也多數在機構或家中進行，很少有機會走出戶外盡情跑跳，中心辦理障礙賽活動，讓障礙者勇敢踏出家門；每位障礙朋友都願意嘗試挑戰，姑且不論結果，過程中的親子陪伴、同儕互助就是活動最珍貴開心的事。

今天運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」登場，議長吳秀華、社會處長陳淑蘭等人受邀出席，同時邀請縣內各身心障礙機構師生與家長參與，共計150位身心障礙朋友報名關卡挑戰。賽程區分競賽組和健康組兩大組別。每個組別客製化的運動內容，讓報名者可選擇適合自己身體機能參與。

競賽組規畫跳繩、體健器材及1.6公里路跑；健康組則有射箭趣味競賽、健身環與登階板等闖關遊戲及0.6公里路跑。參賽者中不乏乘坐輪椅的肢體障礙者，由家人出動協助推行抵達終點，也有怕生的智能障礙者在加油團鼓勵下，緊牽志工的手勇敢邁步，完成人生第一場賽事。