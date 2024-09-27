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台東150名身心障礙朋友今挑戰鐵人障礙賽

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣150名身心障礙者朋友今天聚集參加第五屆運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、跳繩、射箭等關卡。記者尤聰光／攝影
台東縣150名身心障礙者朋友今天聚集參加第五屆運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、跳繩、射箭等關卡。記者尤聰光／攝影

台東縣150名身心障礙者朋友今天聚集參加第五屆運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」，挑戰路跑、跳繩、射箭等關卡，主辦的財團法人台東縣私立牧心智能發展中心希望透過賽事，倡議障礙者運動平權，維持障礙者身體機能，並打造台東友善運動環境。

中心主任許惠雅表示，許多身心障礙朋友即使規畫運動也多數在機構或家中進行，很少有機會走出戶外盡情跑跳，中心辦理障礙賽活動，讓障礙者勇敢踏出家門；每位障礙朋友都願意嘗試挑戰，姑且不論結果，過程中的親子陪伴、同儕互助就是活動最珍貴開心的事。

今天運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」登場，議長吳秀華、社會處長陳淑蘭等人受邀出席，同時邀請縣內各身心障礙機構師生與家長參與，共計150位身心障礙朋友報名關卡挑戰。賽程區分競賽組和健康組兩大組別。每個組別客製化的運動內容，讓報名者可選擇適合自己身體機能參與。

競賽組規畫跳繩、體健器材及1.6公里路跑；健康組則有射箭趣味競賽、健身環與登階板等闖關遊戲及0.6公里路跑。參賽者中不乏乘坐輪椅的肢體障礙者，由家人出動協助推行抵達終點，也有怕生的智能障礙者在加油團鼓勵下，緊牽志工的手勇敢邁步，完成人生第一場賽事。

賽事裁判及點錄組由大潤發志工、台東大學特殊教育學系學生及志工團體自發性參予，負責維持交通和擔任身障者陪伴員。第一關卡須完成南島大道路跑考驗，參賽者部分礙於肢體限制僅能緩步健走，在老師與志工陪同鼓舞下，烈日當頭揮汗如雨也未放棄，場外加油聲、歡笑聲不絕於耳。

今天運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」登場，第一關卡須完成南島大道路跑考驗。記者尤聰光／攝影
今天運動i台灣2.0「身心障礙者鐵人障礙賽」登場，第一關卡須完成南島大道路跑考驗。記者尤聰光／攝影

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