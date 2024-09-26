國立傳統藝術中心歌仔戲外台2.0　6劇團接力展演

外台戲是歌仔戲最親民、最普遍的演出形式，國立傳統藝術中心推出「歌仔戲外台2.0」展演計畫，嚴選全國六團經典外台劇作；從10月26日起，直到12月1日，每週六、日下午在高雄園區中山堂劇場推出12場演出，接棒今年在中山堂劇場連演4個月32場「2024歌仔戲內台大捙拚」，再為國內傳統戲曲帶來新一波精采演出。

主持人孫翠鳳在會中溫情而不失幽默地提到，十幾年沒拿過麥克風採訪很緊張，雖然演出外台戲很辛苦，但知道「歌仔戲外台2.0」的意義在輔導國內歌仔戲提升、精進經典戲作的演出，讓後代甚至讓全世界都能觀賞到歌仔戲之美與魅力，這是她責無旁貸的志業。

傳藝中心副主任陳修程表示，這次「歌仔戲外台2.0」徵選脫穎入選的劇團將運用劇場的技術與概念的調整，將劇團的看家戲或新編作品完整呈現，讓外台戲再回到廟埕的時候也將更加精采，讓更多人走進廟埕，這個人們最初接觸戲劇的地方，看到更多精采的歌仔戲，也期許中山堂劇場能夠成為在南部看歌仔戲與朝聖的新聖地，讓歌仔戲作為本土劇種在眾人的支持下能夠更加發揚光大。

「歌仔戲外台2.0」希望鼓勵劇團結合當代演出語彙，重塑經典外台劇目，呈現精心打磨後的外台風貌，包括整合劇本修編、導演編排、音樂定譜設計、視覺設計等等來重現經典戲碼，演出老戲新絕活。