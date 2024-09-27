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人氣歌手今晚花蓮開唱 振興券將發領取通知單

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府今晚舉辦「2024花蓮GOLD美好演唱會」，地點位於東大門廣場，邀請蕭煌奇、戴愛玲、孫盛希、高爾宣等人登台演唱。圖為過去演唱會空拍圖。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今晚舉辦「2024花蓮GOLD美好演唱會」，地點位於東大門廣場，邀請蕭煌奇、戴愛玲、孫盛希、高爾宣等人登台演唱。圖為過去演唱會空拍圖。圖／花蓮縣政府提供

為幫震後花蓮帶來更多正能量，花蓮縣府與張榮發慈善基金會、華納音樂合辦「2024花蓮GOLD美好演唱會」在東大門廣場登場，縣府昨也指出，3千元振興券10月12日開放領取，鼓勵每戶1人代領，盼活絡花蓮經濟。

公益演唱會今晚7時至9時30分舉辦，免費入場，由金曲歌王蕭煌奇、鐵肺天后戴愛玲、新科金曲歌后孫盛希、創作歌手高爾宣、馬來西亞歌手李佳歡、原住民歌手阿布絲等6組人氣歌手接力開唱。

針對振興券的發放進度，縣府表示，目前以戶為單位的領取通知單將於近日開始發放，並由各村里的鄰長發放至民眾家中；符合領取資格卻遷出外縣市者，也將以掛號郵寄領取通知單。

縣長徐榛蔚呼籲，民眾前往領取時，將領取通知單帶到現場供工作人員核對，並鼓勵每戶委託1人代領，以加快發放速度、減少等待及查找名冊時間；可使用至明年2月28日止，縣府將與縣內的店家業者合作推出配合振興券的加碼優惠活動，擴大加乘振興券的效益。

振興券領取時間為10月12日至10月18日上午9時起至下午5時止，10月12日、10月13日將於各鄉鎮市村里指定地點發放；若未能在期限內領取，民眾可於10月14日至10月18日至鄉鎮市公所或公所公告指定地點領取。

徐榛蔚 演唱會 花蓮 馬來西亞

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