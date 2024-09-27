宜蘭茶金傳奇 改善灌溉系統動工

宜蘭冬山鄉中山村是著名的茶葉與柚子產地，被譽為「宜蘭茶金傳奇」，不過灌溉設施老舊，限制農業發展；農田水利署宜蘭管理處投入9980萬元，改善中山地區的灌溉系統，昨動工，預計明年完工後，每年可增3.3億元產值。

中山村位於冬山鄉南端，屬於典型的農村社會，2001年中山休閒農業區成立，是全台第一個休閒農業示範區，主打農業、休閒與自然生態結合，806公頃的園區內除了著名的素馨茶與文旦柚，還有小埤湖、梅花湖、新寮瀑布等景點，每年吸引4、50萬人次。

中山村長廖月蕙表示，中山地區只有1條灌溉水路，目前因老舊破損，取水口堆滿土砂，只能取到大概一半的水量；此外原本的設計就有缺陷，取水口與調蓄池落差僅不到1公尺，水流過於緩慢。許多農民希望整修，但輸水管線穿過多處私人土地，修繕不便，農民也難以負擔費用。

農水署宜蘭管理處昨啟動中山地區擴大灌溉服務工程，處長朱清勇表示，工程將升級取水設施，將多處老舊且經私人土地管線汰換，重建1條長4508公尺新管線，並新建200噸的中樞蓄水池、3200噸的大型調蓄池，同時修繕既有的公用蓄水池，也規畫導入智慧灌溉系統。

農水署長蔡昇甫說，完工後預計可灌溉152公頃農田，單是農業產值，每年可增1.2億元，整體產業鏈每年可增加3.3億元產值，也能減少水資源浪費，促進台灣農業永續發展。