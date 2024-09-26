快訊

澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美議員轟烏越界：他真的搞砸了

NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

東海女大生「最初只斷臂還能求救」 母悲問：司機為何2次輾過害命？

花蓮富里農作運輸重要橋梁 蚊子洞橋復建工程動土

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮富里鄉橫跨鱉溪的蚊子洞橋，為當地對外聯絡重要橋梁，橋齡逾40年；去年海葵颱風造成橋墩受損，橋面變形沉陷，縣政府今天舉行復建工程動土典禮，新橋預計明年中旬完工。

縣長徐榛蔚表示，重視地方交通基礎建設，蚊子洞橋是在地居民及農作運輸賴以為生的交通橋梁，早日恢復使用是首要目標，海葵颱風損壞橋梁後立即啟動復建工程機制，並經多方協調，最終由農業處負責相關事宜。

蚊子洞橋舊橋寬度僅約5公尺，單車道狹窄不易會車，新橋採雙車道設計，橋寬增加至8.5公尺，橋長64公尺，將新設路燈讓夜間通行便利且安全，將承擔村落民眾聯外交通及農產運銷重任。

花蓮縣政府農業處表示，海葵颱風後立即向行政院公共工程委員會提報災害復建，並獲核定預算新台幣4814萬2000元辦理原址重建作業。經過地質鑽探、工程規劃設計、提報農業部農村發展及水土保持署審查及工程上網發包等程序，並於今年8月20日完成工程招標作業。

因橋梁跨越中央管河川區域，也已向經濟部水利署第九河川分署提出申請，取得許可後即進場施工，預計明年6月完工，縣府將同步修繕周邊道路，為村民提供更安全穩定的交通環境。

農業處說明，富里鄉永豐村蚊子洞舊橋於民國71年12月竣工，使用已逾40年，因遭受112年9月海葵颱風豪雨影響，河道通洪水量過大沖刷橋墩基礎，造成橋面變形沉陷。為保障民眾安全，隨即封閉橋梁禁止通行，於下游側另興建混凝土溪底臨時便道，暫時提供當地村民通行。新橋動工後，將掌握施工品質與速度，提供民眾一條舒適、安全的橋梁通行。

橋梁 海葵颱風 蚊子

延伸閱讀

氣球爆裂最終恐被海龜誤食 野望影展前進花蓮校園

花蓮代理老師廁所偷拍被逮 校方清查上班12天疑3童受害

花蓮狼師學校廁所偷拍國小女學生如廁 遭檢方羈押禁見

燕子颱風周末可能生成 粉專示警：路徑恐不規則3地連續猛烈降雨

相關新聞

古早味飄香40年..宜蘭肉粽伯辭世 網友懷念「好吃ㄟ燒肉粽」叫賣聲

「燒肉粽，好吃ㄟ燒肉粽」…宜蘭知名的林香游家肉粽創始人游炳次獨特的騎車叫賣，肉粽好滋味傳遍大街小巷，飄香40餘年。他因自...

《遠見》總體競爭力居末 基市府：單一評比論斷未公允

根據最新發布《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，基隆市總體競爭力排名全國最後一名，基隆市政府表示，謝國樑市府上...

鐵路高架配合款降至57.83億元 宜蘭府會憂物價波動籲中央全埋單

行政院同意宜蘭鐵路高架化配合款從105.72億元減少到57.83億元，府會原訂9月30日拜會立法院長韓國瑜的行程未取消，...

宜蘭鐵路高架配合款對半砍仍不夠 藍要中央全負擔綠批出爾反爾

行政院同意宜蘭鐵路高架化配合款從105.72億元減少到53.87億元，對此，國民黨縣議員表示，鐵道建設原本就是中央要做，...

宜蘭新寮瀑布封閉中…大雨引出虎頭蜂 預計10月2日開放

宜蘭南澳鄉的新寮瀑布是縣內著名景點，403地震後曾封閉3個多月，日前再次封閉。林業保育署宜蘭分署表示，上周豪大雨導致1棵...

帶來正能量...明晚6組人氣歌手花蓮開唱 振興券通知單將發放

為幫震後花蓮帶來更多正能量，明（27日）晚「2024花蓮GOLD美好演唱會」在東大門廣場登場，歌手蕭煌奇、戴愛玲、孫盛希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。