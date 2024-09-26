花蓮富里農作運輸重要橋梁 蚊子洞橋復建工程動土

花蓮富里鄉橫跨鱉溪的蚊子洞橋，為當地對外聯絡重要橋梁，橋齡逾40年；去年海葵颱風造成橋墩受損，橋面變形沉陷，縣政府今天舉行復建工程動土典禮，新橋預計明年中旬完工。

縣長徐榛蔚表示，重視地方交通基礎建設，蚊子洞橋是在地居民及農作運輸賴以為生的交通橋梁，早日恢復使用是首要目標，海葵颱風損壞橋梁後立即啟動復建工程機制，並經多方協調，最終由農業處負責相關事宜。

蚊子洞橋舊橋寬度僅約5公尺，單車道狹窄不易會車，新橋採雙車道設計，橋寬增加至8.5公尺，橋長64公尺，將新設路燈讓夜間通行便利且安全，將承擔村落民眾聯外交通及農產運銷重任。

花蓮縣政府農業處表示，海葵颱風後立即向行政院公共工程委員會提報災害復建，並獲核定預算新台幣4814萬2000元辦理原址重建作業。經過地質鑽探、工程規劃設計、提報農業部農村發展及水土保持署審查及工程上網發包等程序，並於今年8月20日完成工程招標作業。

因橋梁跨越中央管河川區域，也已向經濟部水利署第九河川分署提出申請，取得許可後即進場施工，預計明年6月完工，縣府將同步修繕周邊道路，為村民提供更安全穩定的交通環境。

農業處說明，富里鄉永豐村蚊子洞舊橋於民國71年12月竣工，使用已逾40年，因遭受112年9月海葵颱風豪雨影響，河道通洪水量過大沖刷橋墩基礎，造成橋面變形沉陷。為保障民眾安全，隨即封閉橋梁禁止通行，於下游側另興建混凝土溪底臨時便道，暫時提供當地村民通行。新橋動工後，將掌握施工品質與速度，提供民眾一條舒適、安全的橋梁通行。