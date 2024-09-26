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基隆美術館尋覓第25小時 「蔓舞奇境」首度登台

中央社／ 基隆26日電

如將花園搬入美術館，法國龐畢度藝術中心大型互動裝置「蔓舞奇境」，在基隆美術館特展「第25小時」中首度登台，曾代表日本參展威尼斯雙年展的毛利悠子、下道基行作品也於其中展出。

「第25小時」展由林裕軒和黃郁捷擔任策展人，邀請來自法國、德國、馬來西亞等共17名/組藝術家參與，命題源自策展人與參展藝術家的對話，這些來自不同國家、年齡各異的藝術家，都會因人生際遇而產生如異時空的生命經驗，於是以既定一天24小時以外的「第25小時」盛裝這些感受與空間。

例如，觀眾走進美術館1樓大廳即會看見的「蔓舞奇境」，就是由法國藝術家雙人組克萊達特&佩蒂皮耶（Clédat & Petitpierre）製作的奇異空間，藝術家以泡棉打造出一株攀附於梁柱及地板的大型鮮豔蔓藤植物，在民眾的互動參與下，打破既定實體空間限制。

黃郁捷今天向媒體表示，這座像是花園的「蔓舞奇境」中，設有螢幕播放舞蹈動作影片，民眾可以走進展場內，拿起藝術家準備的葉瓣、花瓣等零件組裝在自己身上，隨影片起舞，與這株植物合而為一，讓這座花園彷彿真正有生命，且無限擴張其空間。

今年威尼斯雙年展日本館代表藝術家毛利悠子此次展出Piano Solo-Ohara，以播放浪潮畫面的螢幕與一架自動演奏的鋼琴組成，畫面中的浪潮拍打聲更與展場外的基隆港景色相呼應。黃郁捷說，毛利悠子本計畫請舞者等藝術家詮釋聲響，但因COVID-19疫情，轉由無人鋼琴擷取聲響而演算彈奏。

「第25小時」展前記者會今天舉行，基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，基隆美術館自今年開館以來，一直致力於推動文化藝術的交流，希望以「藝術委託行」為核心概念，結合美術館的空間規劃與展覽內容，打造一座屬於基隆人、台灣人，甚至世界各地訪客的美術館。

「第25小時」今天起於基隆美術館展出至12月1日。

基隆港 美術館 藝術家

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