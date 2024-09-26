全球健康城市聯盟大會 台東縣獲創新成果獎

25日至27日在韓國首爾召開的全球健康城市聯盟大會，台東縣以卓越的創新成果，榮獲「AFHC全球創新成果獎」大獎。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，今年第10屆全球健康城市聯盟大會主題為「更智慧、更健康的城市，共創美好未來」，台東縣由副縣長王志輝率團參與，以卓越的創新成果，在來自全球100多個城市、200多件成果作品的競爭脫穎而出。

台東縣政府表示，台東縣消防局以「智慧雲端救護資源整合平台-5G智慧行動急診室系統Smart CloudEmergency Resource Integration Platform - 5G SmartMobile Emergency Room System」創新計畫獲評審委員一致認同獲得青睞，顯示台東縣府團隊在緊急醫療救護的非凡成就具備獨特優勢與實力，殊為不易。

另外，台東縣還獲選了7張海報展出，為台灣展示最多的縣市，涵蓋國計處、環保局、地政處、文化處、消防局、衛生局及基層衛生所的多項成果，充分展現台東在健康城市和高齡友善城市環境營造上的全方位努力，讓世界看見。