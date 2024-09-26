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古早味飄香40年..宜蘭肉粽伯辭世 網友懷念「好吃ㄟ燒肉粽」叫賣聲

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
騎車穿梭大街小巷叫賣的肉粽伯游炳次，昨天清晨安詳辭世，許多網友留言，感謝他帶給宜蘭人美好回憶、好吃的童年宵夜。圖／翻攝自林香游家肉粽臉書粉專
騎車穿梭大街小巷叫賣的肉粽伯游炳次，昨天清晨安詳辭世，許多網友留言，感謝他帶給宜蘭人美好回憶、好吃的童年宵夜。圖／翻攝自林香游家肉粽臉書粉專

「燒肉粽，好吃ㄟ燒肉粽」…宜蘭知名的林香游家肉粽創始人游炳次獨特的騎車叫賣，肉粽好滋味傳遍大街小巷，飄香40餘年。他因自律神經失調，器官衰退，昨凌晨辭世，享壽83歲，網友不捨追念肉粽伯，「再也聽不到叫賣聲」，「看不到他的高帽子」，感謝他帶給大家美好的童年宵夜回憶。

店家在臉書貼文，「謝謝喜愛肉粽店的親朋好友，這幾十年來對肉粽阿公的支持，肉粽阿公去找肉粽阿嬤會合了」「九月二十五日的凌晨三點五十六分，安詳辭世」，目前治喪中，肉粽店會在十月二十五日「恢復營業」，造成不便還請見諒。

沒有小七及foodpanda年代，宜蘭人晚上肚子餓時，期待聽到肉粽伯的叫賣聲。一位音樂創作老師說，小時候宵夜時間到了，很期待「燒肉粽，好吃ㄟ燒肉粽」聲音出現，一開始買是試水溫心態，後來一試成主顧，三兄弟睡前總是要來一顆，後來有時下雨、有時太冷懶的下樓去買，「我老母就用一條繩子綁個塑膠袋裡面放錢，從2樓垂下去給老闆」，小時候的回憶都還在心中，「謝謝你，肉粽老闆」。

廖小姐說，「小時候的驚喜宵夜，讀書到一半，傳來叫賣聲，爸爸媽媽會在樓下問要不要吃？趕緊衝下樓拿碗」；也有網友留言「宜蘭人的童年肉粽」，「以前都在四樓開窗戶跟您大喊：燒肉粽稍等一下」，「沒有foodpanda的年代，感謝您帶來溫暖的宵夜」；也有人懷念「打網咖時，帶給我們好吃又溫暖的肉粽」、「吃他們的肉粽 然後看玫瑰之夜」

除了獨特叫賣聲，高戴安全帽也是肉粽伯的註冊商標，他還研發宜蘭獨一無二的雞腿粽，網友笑稱「帽子裡面是隱藏版肉粽」。肉粽伯的媳婦馮于倢表示，公公騎車叫賣辛苦，整天戴著緊貼的安全帽，真的會撐不住，所以他請專人特別訂製高一點且可以通風的安全帽。

為何研發「雞腿肉粽」？馮于倢說，以前國內曾爆發豬口蹄疫，當時很多人不敢吃豬肉，所以公公婆婆婆才想到研發製作雞腿粽，成了特色；原本公公身體硬朗，檢查也都沒有紅字；但幾年前騎車時出了小車禍，之後儘量讓他在家休息，由第二代接手事業，除了古早味肉粽，也有油飯等團膳供應。

安全帽 宜蘭

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