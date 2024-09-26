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《遠見》總體競爭力居末 基市府：單一評比論斷未公允

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府表示，謝國樑市府上任後的硬體建設，需要時間來展現成果，但以今年的指標或單一評比來斷定城市治理的成果恐未見公允。記者游明煌／攝影
基隆市政府表示，謝國樑市府上任後的硬體建設，需要時間來展現成果，但以今年的指標或單一評比來斷定城市治理的成果恐未見公允。記者游明煌／攝影

根據最新發布《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，基隆市總體競爭力排名全國最後一名，基隆市政府表示，謝國樑市府上任後的硬體建設，需要時間來展現成果，但以今年的指標或單一評比來斷定城市治理的成果恐未見公允。

基隆市政府表示，基隆從今年初開始一直受到很多紛擾，難免對排名會有影響，但基隆仍然有許多亮點政績，包括基隆好孕乘三孕婦補助、室內兒童樂園、有愛店家計畫、行人友善綠斑馬、騎樓整平、乾淨家園、寧靜街坊、優質教育等，不僅基隆的財政是20餘年來最佳，行人友善成果更獲交通部認證是全台第2，僅次於台北。

市府說，此次遠見相關指標中也提到基隆房貸負擔率最低、一般廢棄物回收率進步14名、地方環保單位投入占支出比例成長率上升17名、平均市民受志工服務時數進步5名、自籌財源比率進步2名等。

市府指出，因為大環境因素，基隆近幾年硬指標一直不好，如林右昌前市府時期2019年也是墊底，近幾年也都在倒數名次間徘徊。

此外，謝國樑市府上任後的硬體建設，需要時間來展現成果，且謝國樑市府才剛真正執行自編預算第1年，雖然對任何指標都虛心看待，但以今年的指標或單一評比來斷定城市治理的成果恐未見公允，實際上基隆在軟實力上已有許多亮眼改變，市府將持續專注市政，推出更多有感政績，讓市民有感。

基隆 林右昌 謝國樑

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